Prednovoletne gostije po nasvetih Ane Roš

In kaj za decembrske pojedine priporoča vrhunska chefinja Ana Roš? Sestavila je priporočila za vse glavne obroke v dnevu. Gre za visokokakovostne in uravnotežene jedi, ki jih boste želeli pripravljati znova in znova ter jih brez slabe vesti tudi boste. Vse jedi so pripravljene iz izdelkov linije Ana Roš & Tuš.

Kombiniranje vrhunskih izdelkov Ana Roš & Tuš je brezmejno.

Od sočnega in bogato začinjenega Mariniranega vratu iz kakovostne slovenske svinjine s prilogo iz Korenčkovih njokov v slastni omaki iz staranega sira in smetane, do čudovitih, ročno izdelanih Kobariških štrukljev s kepico edinstvenega Sladoleda z medom in žajbljem. Ali pa ročno izdelani Ravioli s skuto, pripravljeni po italijanskem postopku in preliti z oljčnim oljem ter posuti s svežimi kaprami ter sočna Potica Kraljica z bogatim nadevom iz sadja in oreščkov, z aromo klinčkov in svežino limone. To so le nekatere jedi z Aninega prazničnega menija. Pokusite prav vsako jed, praznični meni pa najdete tukaj.