Predobravnavni narok v zadevi Šutar razpisan za petek

Policija je v zvezi s smrtjo 48-letnega Šutarja sprva prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič, ki so izpovedale, da naj bi Šutarja v resnici napadel Šiljić, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je sodišče na predlog tožilstva odredilo pripor za Šiljića.
Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper njega vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je postala kmalu pravnomočna.
Šiljiću, ki na sojenje čaka v priporu, tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku predvidena kazen od treh do 15 let zapora.
Šutarja naj bi Šiljić napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokalpatriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šutar padel in z glavo udaril ob tla.
Šutarjeva smrt je bila povod za množičen protest, na katerem je okoli 10.000 ljudi 28. oktobra lani opozorilo na nereševanje romskih vprašanj, skupaj s protestom pa je bila tudi povod za sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost. Tako Šiljić kot sprva obtoženi bratranec sta namreč pripadnika romske skupnosti.
