Predobravnavni narok v zadevi Šutar razpisan za petek

Policija je v zvezi s smrtjo 48-letnega Šutarja sprva prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič, ki so izpovedale, da naj bi Šutarja v resnici napadel Šiljić, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je sodišče na predlog tožilstva odredilo pripor za Šiljića. Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper njega vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je postala kmalu pravnomočna.

Sveče pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik

Šiljiću, ki na sojenje čaka v priporu, tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku predvidena kazen od treh do 15 let zapora.