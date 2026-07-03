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Predobravnavni narok za Smodeja zaprt za javnost, javil se je prek videa

Ljubljana, 03. 07. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
N.V. D.J. +1
Okrožno sodišče v Ljubljani

Na okrožnem sodišču v Ljubljani poteka preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjed je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Kot smo izvedeli na 24ur, predobravnavni narok iz procesnih razlogov še ni končan, ampak se nadaljuje. Izreka o krivdi danes ni bilo, narok se bo nadaljeval avgusta.

Kot razlog za izključitev javnosti je sodnica navedla varstvo osebnega življenja obeh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna. Zagovornik obtoženca, odvetnik Miloš Zarić, kot tudi Smodej, ki na naroku sodeluje na daljavo iz tujine prek videopovezave, sta se s tem predlogom strinjala. Tožilstvo je danes zastopal višji državni tožilec Darko Novak, sicer vodja oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto.

Poleg predstavnikov medijev so se začetka predobravnavnega naroka danes udeležila še tri dekleta kot predstavnice javnosti, ki pa so morala skupaj z novinarji sodno dvorano po odločitvi o izključitvi javnosti s predobravnavnega naroka prav tako zapustiti. Tožilstvo je sicer zahtevalo izključitev javnosti tudi z glavne obravnave.

Fotopub
Fotopub
FOTO: Bobo

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere pred skoraj štirimi leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos.

Prvotno je bil predobravnavni narok razpisan natanko pred mesecem dni, a je sodnica takrat ugodila prošnji obrambe za preložitev. Ta se je sklicevala na pozno vročitev vabila na narok, ki ga je Smodej prejel šele 28. maja, s čimer obdolženi ni imel na voljo zakonsko določenih osem dni za pripravo na obrambo.

Smodej je takrat sodišče tudi obvestil, da je v Franciji, kjer je imel sklenjeno pogodbo za delo od 25. maja do 12. junija, in da je pogodbeno zavezan ostati v tej državi, da pa je pripravljen sodelovati na predobravnavnem naroku na kakršen koli način, tudi prek videokonference. Sodišče je tudi zaprosil, da mu pokrije stroške ob morebitnem prihodu v Slovenijo. Smodej danes ob začetku naroka ni navedel podrobnosti o tem, kje v tujini se trenutno nahaja, je pa povedal, da mu je potni list izdalo ministrstvo za zunanje zadeve in ga je dobil od veleposlaništva.

Preberi še Smodej bi prišel v Slovenijo, če bi mu sodišče plačalo stroške

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem od družbenih omrežij pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Proti Smodeju je bil ločeno na okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.

afera fotopub dušan smodej narok

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KOMENTARJI12

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ImamLastnoMnenje
03. 07. 2026 12.08
Zanimivo, zakaj in na kakšni osnovi se tole povezuje z Levico, ko pa je več članov te združbe pri Demokratih.....
Odgovori
0 0
radar
03. 07. 2026 11.59
Zakaj je zaprt za javnost....
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
03. 07. 2026 11.55
kam bo sedaj lukec usmeril svoj prst...gor ali dol ?
Odgovori
+2
2 0
peglezn
03. 07. 2026 11.55
ta zgodba je menda "mati vseh zgodb", vpleteni pa so vsi vidni predstavniki takoimenovanih elit, levih (predvsem) in desnih... znanih odvetnikov, medijev itd. Slovenski Epstein primer, ki ga zato nikoli ne bo.
Odgovori
+3
3 0
blackwizard
03. 07. 2026 11.45
Če, si levičar ti je v zavoženi Sloveniji vse dovoljeno. Tudi stranka levica ima prste vmes
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+3
4 1
JApajaDAja
03. 07. 2026 11.39
sedaj,ko ima še potni list ga lahko išče še samo interpol...z os.izkazznico je imel omejeno potovanje...
Odgovori
+3
3 0
tincoop
03. 07. 2026 11.38
Zakaj se ga ne privede prisilno? V tej državi si huje obravnavan zaradi ene kuhinje kot pa zaradi uničenja zivljenj sodržavljankam!!!
Odgovori
+9
9 0
JApajaDAja
03. 07. 2026 11.43
3x lahko ugibaš zakaj ne.....:-)
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1935308
03. 07. 2026 11.28
Pa to je skrajno sprevrženo. Obdolženec je v tujini in se dela norca iz našega sodnega sistema, in tudi javnosti, ki ta sistem plačuje. Mislim, da je čas za spremembo zakonodaje, saj pri nas storilci kaznivih dejanj uživajo več pravic kot oškodovanci. Pa še to- ali res ne obstaja zaporni nalog, ki velja tudi v tujini, da se privede barabo na naše sodišče. Pa v keho do razsodbe.
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+8
8 0
debata1
03. 07. 2026 11.26
Pravna država???Enaki vatli za vse???Katastrofa!!!
Odgovori
+6
6 0
Apbijd
03. 07. 2026 11.19
A bi zame veljalo enako,če bi kaj takega ušpičil?... Hm...dvomim
Odgovori
+13
13 0
Jernej Sekirnik
03. 07. 2026 11.18
nikoli ne bo nič resno iz tega, ker eni imajo takšne hude posnetke in izsiljujejo glavne pri koritu...
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+9
9 0
JazAliTi
03. 07. 2026 11.09
Ker je Luke Skywalker ...
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+6
6 0
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