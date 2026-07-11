Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pokvarjen avtomobil zaprl Karavanke

Ljubljana, 11. 07. 2026 12.10 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M. T.H. +1
Zastoji pri predoru Karavanke

Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila popolna zapora pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Predor je zaprt v obe smeri, so sporočili iz Prometno informacijskega centra za državne ceste. Za osebna vozila je možen obvoz čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo.

Julijska sobota je poleg Karavank tudi sicer na slovenske ceste prinesla zastoje. Avtomobili stojijo na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajrski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoji pri predoru Karavanke
Zastoji pri predoru Karavanke
FOTO: Dars

Na primorski avtocesti so kolone med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce–Bled, Šmarje–Dragonja in Lucija–Izola v obe smeri, navaja prometni portal.

karavanke predor zaprt

Avstrijska družina obtičala na grebenu Košute

24ur.com Zaradi plazu zaprt predor Ljubelj
24ur.com V času nesreče, ki je zaprla predor Karavanke, ljudje znova na cesti
24ur.com Zaradi podora zaprta cesta med Ajdovščino in Predmejo
24ur.com Od četrtka do ponedeljka zaradi del zaprta Dunajska cesta
24ur.com Dolenjska avtocesta med Bičem in Ivančno Gorico ponovno odprta
24ur.com Na cestah je gostejši promet, zastoj na štajerski in gorenjski avtocesti
24ur.com Zatrpana gorenjska avtocesta, težave povzročalo tudi neurje
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarkoJur
11. 07. 2026 12.43
Še en električar s pregretimi baterijami?
Odgovori
0 0
Vojko Kos
11. 07. 2026 12.42
Kaj ga ne morejo potisniti s ceste?!
Odgovori
0 0
kunccix
11. 07. 2026 12.32
Pokvarjen avto? Maks 10 min in mora biti vse odprto.
Odgovori
+3
3 0
MarkoJur
11. 07. 2026 12.42
Pri električarjih ne gre v 10 min!!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804