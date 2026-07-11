Pokvarjen avtomobil zaprl Karavanke

Julijska sobota je poleg Karavank tudi sicer na slovenske ceste prinesla zastoje. Avtomobili stojijo na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajrski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
Na primorski avtocesti so kolone med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce–Bled, Šmarje–Dragonja in Lucija–Izola v obe smeri, navaja prometni portal.
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