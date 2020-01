Predor Karavanke zaprt za tovorna vozila, nastajajo zastoji

Zaradi zastojev se polnijo tudi druga počivališča. »Voznike tovornih vozil, ki so že na poti, do sprostitve prometa pozivamo k samoizločitvi na pocivališča Spodnji plavž na Jesenicah, Lipce, Radovljica in Voklo, ter v tem trenutku odsvetujemo začetek vožnje proti Karavankam,« so sporočili s PU Kranj ter opozorili na upoštevanje prometnih pravil glede hitrosti, varnostne razdalje, premikov, označevanja kolone, uporabe varnostnih pasov, neuporabe telefona.