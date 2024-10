Predor Ljubelj bo zaprt, potekala bo regijska vaja zaščite, reševanja in pomoči

Aktivacija se bo izvedla prek sistema klica v sili v predoru, ki se poveže v Center za upravljanje in vodenje prometa na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo v Dragomlju, ki izvaja nadzor v predoru. Center o nesreči obvesti Regijski center za obveščanje Kranj, ki izvede postopke obveščanja in aktiviranja reševalnih služb ter drugih struktur po veljavnih načrtih obveščanja in aktiviranja.

'Vaja predor Ljubelj 2024' je vaja celovitega preverjanja pripravljenosti na nesrečo in reševanje ob nesreči v predoru Ljubelj. Kot so sporočili iz kranjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, bodo vajo izvedli na podlagi predpostavke, da se je v cestnem enocevnem predoru z dvosmernim prometom zgodila večja prometna nesreča, v kateri je več oseb hudo poškodovanih oziroma je ena ali več oseb izgubilo življenje.

Vaja, ki bo zaprta za javnost, bo potekala v predoru in na platoju pred predorom Ljubelj. Zaradi vaje bo med 13. in predvidoma 21. uro predor Ljubelj zaprt za promet. Na Policijski upravi Kranj pozivajo voznike, naj za pot izberejo druge alternativne mejne prehode, in sicer čez Jezersko, Rateče, Korensko sedlo ali skozi predor Karavanke.

Kot pojasnjujejo na Upravi RS za zaščito in reševanje, vajo, ki bo regijskega pomena in z mednarodno udeležbo, organizirajo predvsem z namenom, da se preveri pripravljenost za ukrepanje ob večji prometni nesreči v predoru Ljubelj. Najzahtevnejše aktivnosti na vaji bodo namenjene procesom vodenja intervencije in pravilnim taktičnim postopkom tehničnega reševanja, vključno z oskrbo poškodovanih oseb.

Posebno pozornost bodo namenili vodenju intervencije pri uporabi različnih enot zaščite, reševanja in pomoči na slovenski strani ter komunikaciji z avstrijsko stranjo. Prav tako se bodo osredotočili na ukrepanje upravljavca predora in državnih cest z namenom zagotavljanja prevoznosti cest ter intervencijskih poti za dovoz in odvoz enot reševalnih enot ter ponesrečencev.

Vaja bo namenjena tudi preverjanju tehnik reševanja in ustreznosti reševalne opreme posameznih reševalnih služb, medsebojnemu sodelovanju ter koordinaciji med reševalnimi službami, enotami za zaščito, reševanje in pomoč, policijo ter upravljavcem predora in izvajanju evakuacije, sprejemu ter zdravstveni oskrbi rešenih oseb.