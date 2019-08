Predpakirana živila v Sloveniji ne blestijo najbolje

Raziskovalci so v 12 izbranih državah z metodo profiliranja živil ugotavljali, kako zdrava so na tržišču razpoložljiva živila, so izpostavili glavni namen raziskave na Inštitutu za nutricionistiko. Uživanje visoko procesiranih predpakiranih živil v nekaterih državah predstavlja že dve tretjini dnevnega energijskega vnosa, kar je v nasprotju s smernicami zdrave prehrane. Takšna živila so namreč pogosto energijsko bogata, a revna s hranili, so opozorili na inštitutu.