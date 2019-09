Doslej 55 parov sklenilo 'predporočno' pogodbo

Pogodba, ki jo bodoča zakonca skleneta pred poroko, v primeru da se poroka iz kakršnega razloga razdre, ne bi veljala, saj začne učinkovati šele z dnem sklenitve zakonske zveze oz. z dnem po sklenitvi, ki ga določita sama. Če bosta zakonca sklenila pogodbo po poroki, bosta po navadi uredila tudi razmerja v času od dneva poroke do sklenitve pogodbe, sicer se bo za to obdobje upošteval zakonski režim.

Pred podpisom pogodbe notar partnerja pouči tako o zakonitem premoženjskem režimu kot o pogodbi sami. "Partnerjema nepristransko svetuje in se prepriča, da sta oba v celoti razumela pomen in pravne posledice pogodbe. Notar preveri tudi, ali vsebina pogodbe ustreza pravnim predpisom in moralnim načelom," še pojasnjujejo.

Da bo pogodba veljavna, pa zakon zahteva tudi vpis v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga vodi notarska zbornica. Mogoče najbolj sporni del nove ureditve je ravno javnost tega vpisa, iz katerega lahko vsakdo razbere ime in priimek zakoncev, njun naslov ter datuma sklenitve in začetka veljavnosti take pogodbe. Za tak drastičen poseg v informacijsko zasebnost zakoncev naj bi se zakon odločil zaradi varnosti pravnega prometa oz. varstva tretjih, ki z njima poslujejo.

Kot omenjeno, je tak tip pogodb dovoljen v večini evropskih držav, nekatere med njimi, npr. Francija, Avstrija in Nemčija, pa podobno kot Slovenija zahtevajo vpis v določen register, podatki pa so javno dostopni.

Informacijska pooblaščenka kritična glede ureditve javnosti pogodb

"Pravna podlaga za objavo podatkov o teh pogodbah sicer obstaja, je pa veliko vprašanje o utemeljenosti, sorazmernosti in nujnosti tega posega v zasebnost zakoncev vsekakor na mestu," pravi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Po njenih besedah so morali resorno ministrstvo kot predlagatelj zakona, posledično pa tudi poslanci opraviti "natančno tehtanje utemeljenosti in sorazmernosti posega v zasebnost zakoncev, saj iz javne objave tako izhajajo njuno ime, priimek in prebivališče, pa tudi dejstvo sklenjene zakonske zveze in sklenjene pogodbe, ne pa tudi sama vsebina sporazuma".

"Če je bil smisel te javne objave varstvo tretjih posameznikov, ki vstopajo v poslovne odnose z zakoncema, se obenem še toliko bolj utemeljeno postavlja vprašanje smiselnosti in utemeljenosti tega posega v zasebnost zakoncev, ker isti zakon določa, da javnost podatka o tem, da obstaja pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ne izključuje splošnih pravil o zaupanju v zemljiško knjigo in o domnevi lastninske pravice," še pojasnjuje Prelesnikova.

"Zaradi varnosti pravnega prometa bi bilo zato bolj smiselno, da bi bila dostopnost do določenih podatkov, npr. glede statusa konkretne nepremičnine, na voljo tistim, ki stopajo v pravno-poslovne odnose z zakoncema, ne pa splošna javna objava," še trdi informacijska pooblaščenka.