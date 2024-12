Ceste polne tujcev, na ljubljanski obvoznici pa še delovna zapora

"V teh dneh tudi okoli nakupovalnih središč, zaradi sredinega in četrtkovega praznika (božič in dan samostojnosti, 25. in 26. 12.), prav tako lahko pričakujemo povečan tovorni promet pred in po praznikih ter bolj polna počivališča. Ponovne zgostitve je pričakovati 30. in 31. 12., okoli novega leta na kraju prireditev ter po novem letu 2025," so v prometni napovedi opozorili na Darsu.

Glede na trenutne podatke Prometno-informacijskega centra za državne ceste se njihove napovedi uresničujejo.

Do zastojev tako prihaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in tudi na vzporedni regionalni cesti, na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter tudi pred predorom Karavanke na avstrijski strani. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo.