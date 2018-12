Predpraznični kaos na cestah: zastoji, gneča, čakalne dobe

Pričenjajo se božični prazniki, ko se večina odpravi na daljše počitnice - domov, na smučanje, na obalo. Povečan promet pa se posledično že pozna na naših cestah.

Tako osrednja Slovenija kot ceste proti mejnim prehodom so v primežu pravega prometnega kolapsa.

Daljši - približno 16-kilometrski zastoji so že na primorski avtocesti med Vrhniko in razcepom Kozarje ter naprej po ljubljanski južni obvoznici do razcepa Malence proti Dolenjski. Prometno-informacijski center zato iz smeri Primorske in Gorenjske proti Dolenjski priporoča severno in vzhodno ljubljansko obvoznico.