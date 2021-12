Prazniki in ukrepi: nastajajo zastoji na mejnih prehodih

Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav bo promet povečan od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer se bodo predvsem ta konec tedna podaljšale čakalne dobe za vstop in izstop iz Slovenije. Prometnoinformacijski center že poroča o čakalnih dobah za osebna vozila na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika in Slovenska vas. Zastoje na mejnih prehodih pa bi lahko povzročali tudi poostreni nadzori zaradi širitve različice omikron, saj je več evropskih držav pred prazniki zaostrilo pogoje za vstop v državo.

Na mejnem prehodu Obrežje je treba za prestop meje s Hrvaško čakati uro in pol, na Gruškovju, Metliki in Slovenski vasi pa okoli pol ure. Kilometer dol zastoj pa je tudi v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji, poroča prometnoinformacijski center. Promet bo vse do novega leta zgoščen tudi v okolici nakupovalnih središč. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, promet je oviran tudi pri priključku Brežice proti Hrvaški. Na hitri cesti skozi Maribor pa je zaradi nesreče promet oviran pred izvozom Pesnica proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. icon-expand Na mejah nastajajo zastoji. FOTO: Aljoša Kravanja Države zaostrujejo nadzor na mejah Necepljeni morajo v številnih državah ob negativnem izvidu testa še v obvezno karanteno, ponekod pa tudi od cepljenih potnikov zahtevajo negativen test. Slovensko zunanje ministrstvo vsem potnikom pri načrtovanju poti v tujino svetuje, da spremljajo širjenje virusa in njegovo prisotnost na območju načrtovane poti, preverijo pogoje vstopa v ciljno državo in upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. PREBERI ŠE Več držav pred prazniki zaostrilo pogoje za vstop v državo: katera potrdila potrebujete? Italija medtem od potnikov zahteva izpolnjen obrazec za lokalizacijo, vsi, tudi cepljeni, morajo predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, za necepljene pa velja karantena. Na drugi strani, Hrvaška pred prazniki režima na meji ni spreminjala. Za vstop je treba predložiti veljavno evropsko digitalno covidno potrdilo, v nasprotnem primeru je obvezna desetdnevna karantena. Tudi za vstop na Madžarsko je razen za izjeme potrebno covidno potrdilo, je pa potrdilo o cepljenju veljavno eno leto, o prebolevnosti šest mesecev, PCR-test pa 72 ur.