Predpraznično nakupovanje: res za tri dni potrebujemo toliko?
Trgovine so danes pokale po šivih – tri dni bodo namreč zaprte. Prostega parkirnega mesta pred večjimi nakupovalnimi središči skorajda ni bilo, vozički so bili polni do vrha. Ljudje so kupovali takorekoč vse, največ pa hrane. Pa je za tri dni res toliko potrebujemo?
