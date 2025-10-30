Svetli način
Predpraznično nakupovanje: res za tri dni potrebujemo toliko?

Ljubljana, 30. 10. 2025 19.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Tanja Volmut
Trgovine so danes pokale po šivih – tri dni bodo namreč zaprte. Prostega parkirnega mesta pred večjimi nakupovalnimi središči skorajda ni bilo, vozički so bili polni do vrha. Ljudje so kupovali takorekoč vse, največ pa hrane. Pa je za tri dni res toliko potrebujemo?

scipio
30. 10. 2025 21.24
Ne pozabite dodatnih rolic toalet papirja!
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
30. 10. 2025 21.22
+1
Zimski regres je šel še preden je sploh priletel na račun.
ODGOVORI
1 0
Pajo_36
30. 10. 2025 21.20
Opazujem že ene par let, kako so v glavni sezoni november - december, v bistvu živilske velike trgovine zelo nenafilane. Ko smo bili mulci in delali za Mercator, seveda preko študenta, bezavarovani pokojninsko ane hvala LDS in SDS, vse za tuji kapital anede, bog ne daj, da je česa zmanjkalo ne samo v trgovini, ampak tud v skladiščih...Da je nekaj manjkalo, je bila taka panika, da so poslovodje omedlevale, pa u depre padale..Danes, briga novodobno mularijo, če je je, če je pa meter polic prazen, pa koga briga...Bomo preživel tri dni? Bomo preživel brez nedelj? So korporacije propadle? Misleemm...včas pa urniki 7+6, šele naslednjo nedeljo si bil mogoče frej, pa še ponedeljek pol pa spet 13 dni skupaj...odvratno !
ODGOVORI
0 0
nekodnas
30. 10. 2025 21.19
Včasih ( več desetletji nazaj) se je kupovala " fasunga" ( olje , moka, sladkor sol, riž, ..) ob dnevu plače (ponavadi 15 v mesecu. ) Na zalogi si moral imeti osnovna živila, ( ozimnico krompir, zelje, jabolka si pa normalno že imel ) ,če se bog nedaj kaj hudega neprevedljivega zgodi. Tudi Nemški predsednik je svetoval naj si Nemci naredijo zaloge hrane zdravil, baterij , ne glede če je praznik ali pa ni, je pa" politična situacija" pri njih malo bolj zapletena..
ODGOVORI
0 0
bronco60
30. 10. 2025 21.16
+1
To je vse iz navade, ne pa potrebe, za vse so pa krive reklame, ki nas zasipavajo z vseh strani in več, kot polovica ljudi pada na njih, med drugim tudi moja boljša polovica, na žalost.
ODGOVORI
2 1
BtpS
30. 10. 2025 21.06
+5
Verjamem, da upokojencem z minimalno pokojnino ta njihov popust veliko pomeni. Tisti, ki pa taksno pokojnino porabite v enem tednu, vas je pa lahko sram, da se iz njih norcujete.
ODGOVORI
5 0
Delavec_Slo
30. 10. 2025 21.06
+4
Javnj sektor rabi, aja oni so že od petka na cro obali!
ODGOVORI
5 1
Mclaren
30. 10. 2025 21.18
-1
Ti pa na internetu, rev. še!?
ODGOVORI
0 1
JApajaDAja
30. 10. 2025 21.04
-3
ta predpraznična nakupovalna mrzlica ima v slo že dolgo brado...morda je razlog v časih,ko je bila v yu manjša ,omejena izbira...ko smo videli kaj vse ima "gnili zahod" smo pa "podivjali"...le cariniki na meji so bili problem...in ta vzorec se je prenesel na nove generacije....
ODGOVORI
1 4
Divji petelin
30. 10. 2025 21.00
+2
sramota , ubogi zaposleni narod pa kot da prihaja Sodoma in Gomora…
ODGOVORI
3 1
Bassettt
30. 10. 2025 20.55
+3
Amerika! Kakšno kulturo in navade razvade smo vzgojili, ajej
ODGOVORI
3 0
Rainbow warrior
30. 10. 2025 20.54
+3
Ljudje nakupujejo kot da bo jutri vojna, nato pa polovico hrane zmečejo vstran.
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
30. 10. 2025 20.53
+2
Mene pa nič ne moti če je 3 dni zaprto
ODGOVORI
4 2
MatPaat
30. 10. 2025 20.52
+2
Božičnica se že kuri. Butale.
ODGOVORI
3 1
Mclaren
30. 10. 2025 21.19
Se ji bos odpovedal?
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
30. 10. 2025 20.49
+5
Jah... inflacije ni😄
ODGOVORI
5 0
progresivnidaveknastanovanja
30. 10. 2025 20.45
-4
Naslednje volitve volim tistega ki bo dovolil trgovinam da lahko imajo odprto po svoji volji.
ODGOVORI
2 6
ho?emVšolo
30. 10. 2025 20.45
+2
Tečite v trgovino. Imate še 15 minut, dokler ne pride smrt.
ODGOVORI
2 0
ho?emVšolo
30. 10. 2025 20.44
+4
Sem iz Kopra. Jutri in v nedeljo bom v Trstu nakupoval. Ah ja, italijanski trgovci radi delajo.
ODGOVORI
6 2
thetech
30. 10. 2025 21.25
Dva dni boš skakal po trgovinah? Ohhh, bog se te usmili..
ODGOVORI
0 0
štajerc65
30. 10. 2025 20.43
+7
Ima še, lahko se kupuje. Penzija je bila danes.
ODGOVORI
7 0
sektor1
30. 10. 2025 20.39
+6
Zdej pa zamislite da pride do izredne situacije??? To se folk med sabo potolče.
ODGOVORI
6 0
JApajaDAja
30. 10. 2025 21.06
-1
samo na čas korone se spomnimo...
ODGOVORI
0 1
Anion6anion
30. 10. 2025 20.38
+1
Noč čarovnic in ne dan reformacije. Otroci v šoli niti niso slišali za praznik reformacije in zakaj ga praznujemo. Zakaj je noč čarovnic pa vsi vedo ... Kje so domoljubi in rumeni jopiči
ODGOVORI
4 3
bor99
30. 10. 2025 20.57
+4
Ti pa nimaš otrok v šoli.
ODGOVORI
4 0
