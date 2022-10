Predpremiere komedije Pr' Hostar napolnile kinodvorane

Film Pr' Hostar 2 dokazuje, da je slovenski film še kako živ. Prva projekcija nadaljevanja priljubljene komedije je bila namreč razprodana v zgolj dveh urah, temu trendu pa sledijo tudi preostale projekcije. Goran Hrvaćanin je pred ogledom prve projekcije novinarju Alenu Podlesniku priznal, da sta prvi in drugi del filma zahtevala enako količino truda. "Po težavnosti je bil izziv enak. Tudi prvega filma ni bilo lahko narediti, kljub temu, da so nekateri govorili, da gre za kolaž skečev. Če govorim v svojem imenu, bi rekel, da ni bilo nič lažje oziroma nič težje."

Dejan Krupić je ob tem dodal, da kljub temu, da gre za nadaljevanje filma, nekatere stvari ostajajo enake. Prav to velja za samo lokacijo, na kateri so snemali. "Ostajamo na Gorenjskem. Večino je posnetega na Bledu, nekaj pa v Radovljici in Zatrniku, tako da ostajamo zvesti."

Predpremiere filma Pr' Hostar 2 po celi Sloveniji:

18. oktober ob 20.00 – Kino Bežigrad

19. oktober ob 20.00 – Cineplexx Ljubljana Rudnik

20. oktober ob 20.00 – Cineplexx Celje

21. oktober ob 20.00 – Maribox

24. oktober ob 20.00 – Cineplexx Koper

25. oktober ob 20.00 – Cineplexx Novo mesto

26. oktober ob 20.00 – Mestni kino Domžale

Dodatne premierne projekcije: 26. oktobra v kinematografih po vsej Sloveniji.

Na rednih sporedih kinematografov po vsej Sloveniji: od 27. oktobra.