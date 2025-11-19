Predreferendumsko soočenje: kaj pomeni glas ZA in kaj glas PROTI?

Promoviranje kulture smrti ali omogočanje dostojanstvene smrti? O tem naj bi odločali na nedeljskem referendumu, ko boste odgovarjali na vprašanje, ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji 24. julija 2025. Kaj pomeni glas za in kaj proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?

Nasprotniki zakona trdijo, da bi njegova potrditev na referendumu povečala družbeni pritisk do te mere, da odločitve o smrti ne bo prostovoljna ter da bodo ljudje s trajno okvaro zdravja postali za družbo odvečni. Zagovorniki pa medtem, da zakon vsakomur daje možnost odločanja o lastnem življenju in da omogoča dostojanstven in miren konec, ko trpljenje postane neznosno, upanja za ozdravitev pa ni več. O čem bomo torej odločali v nedeljo? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili Urško Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda, Moniko Gregorčič iz SDS, Mojco Šetinc Pašek iz SD in Mojco Sojar iz Nove Slovenije.

Gregorčičeva je prepričana, da je predlagani zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v neskladju s 17. členom ustave, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja. "To ustavno določbo je treba brati v širšem kontekstu, saj je ustava najvišji temeljni pravni akt države, ki uokvirja slovenski pravni red," je dejala. Meni, da je zakon nesprejemljiv in nestrokovno napisan ter da gre za pravni zmazek tudi zato, "ker je v nasprotju z določbo kazenskega zakonika, ker oglednikom nalaga potvorbo medicinske dokumentacije oz. zapis vzroka smrti, pa verjetno tudi zaradi premoženjsko-pravnih in kakšnih drugih družinskih razmerij". Problematizirala je tudi, da se pomoč pri prostovoljnem končanju življenja zapoveduje zdravnikom, ki s tem ne soglašajo.

Mojca Sojar, Urška Klakočar Zupančič, Monika Gregorčič, Mojca Šetinc Pašek FOTO: POP TV icon-expand

Klakočar Zupančičeva ji je odgovorila, da bo ustavno sodišče, če bo zakon kdaj predmet presoje, bo ugotovilo enako kot številna druga ustavna sodišča po evropskih državah. "Ugotovila so, da je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ob pogojih, ki jih določa zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ne le dovoljena, ampak tudi da je oporekanje taki pomoči neustavno," je izpostavila. Šetinc Paškova je medtem ocenila, da članica SDS predloga zakona ni niti prebrala ter da s svojimi navedbami zavaja in laže. "V zakonu je 18 varovalk, ki zelo natančno določajo celoten postopek, kako naj bi ta pomoč pri prostovoljnem končanju življenja potekala. Med drugim je v zakonu naveden tudi ugovor vesti za celotno medicinsko osebje in podporno ekipo, ki bo sodelovala," je poudarila. Navedla je tudi varovalko v obliki psihiatra, da mora pacient izpolnjevati točno določene pogoje, da lahko to pravico udejanji, da je mora pacienotovo izjavo o uveljavljanju pravice potrditi notarja itd. "V vsaki fazi tega postopka lahko oseba iz tega postopka izstopi, če si premisli. Prav tako lahko tudi zdravniki in drugo osebje, ki sodeluje v postopkih, zadevo prekine," je razložila.

Sojarjeva je medtem opozorila, da je to eden najintimnejših ternutkov osebe, ko se ta poslovi od življenja. "V Novi Sloveniji trdimo, da ima vsako življenje v vsakršni obliki, tudi na koncu v trpljenju in bolečini, vrednoto. Da ima vrednost in da je spoštovanja vredno, da ga je treba podpirat in ohranjat," je dejala. Problematizirala pa je tudi pomanjkanje paliativne oskrbe. "Lečeči zdravnik mora po zakonu ponuditi alternativo in kaj bo ponudil, če paliativne oskrbe ni? Takšnemu človeku bi tako moral po zakonu ponuditi pomoč pri samousmrtitvi," je ocenila.

Celotno soočenje si oglejte v priloženem videoposnetku.

Kaj zakon, o katerem bo skoraj 1.700.000 volivcev odločalo v nedeljo, predvideva? Pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi imeli pacienti, ki doživljajo neznosno trpljenje, ki je posledica neozdravljive bolezni. Zakon pri tem izključuje paciente z duševnimi boleznimi. Pacient bi, predvideva zakon, svojo željo izrazil svojemu zdravniku. Ta bi z njim opravil dva pogovora, ga med drugim seznanil z drugimi možnostmi lajšanja trpljenja in oskrbe. Preveril bi tudi, ali je pacient to odločitev sprejel brez prisile. Pacient bi nato podal vlogo za uveljavljanje pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na petčlansko komisijo. Ta bi določila neodvisnega zdravnika, ki bi po pregledu pacienta podal svoje strokovno mnenje. Temu bi sledila še ocena psihiatra, ali je pacient sposoben odločanja o sebi. Komisija bi nato v 15 dneh morala ali odobriti ali zavrniti zahtevo pacienta. Pacient bi imel kadarkoli možnost spremeniti svojo odločitev. Zdravniki pa bi imeli možnost ugovora vesti. Oktobrska javnomnenjska raziskava Mediane je sicer izmerila, da bi ZA obkrožilo 60 odstotkov volivcev, PROTI pa 27.