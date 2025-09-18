Predrli alpski predor Brenner, ki bo povezal Avstrijo in Italijo

Slovesnosti ob preboju sta se danes udeležila italijanska premierka Giorgia Meloni in avstrijski kancler Christian Stocker .

Predor Brenner je skupni projekt Italije, Avstrije in EU. Gre za del enega izmed devetih jedrnih koridorjev v transevropskem transportnem omrežju Ten-T.

Meloni je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA preboj označila za pomemben korak pri projektu, ki bo razbremenil "ozko grlo" čez brennerski prelaz.

Stocker pa je dodal, da predor sam po sebi ne bo odpravil tranzitnih težav, ob čemer je pozval k dodatnim naložbam, tako v cestni kot železniški promet.