Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Predrli alpski predor Brenner, ki bo povezal Avstrijo in Italijo

Dunaj, 18. 09. 2025 19.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
10

Avstrija in Italija sta po več kot 15 letih gradnje obeležili preboj železniškega predora Brenner, poročajo tuje tiskovne agencije. 55-kilometrski predor bo pod Alpami povezal avstrijski Innsbruck in italijansko Fortezzo, železniška povezava naj bi zaživela leta 2032. Vrednost projekta je ocenjena na 10,5 milijarde evrov.

Predor Brenner je skupni projekt Italije, Avstrije in EU. Gre za del enega izmed devetih jedrnih koridorjev v transevropskem transportnem omrežju Ten-T.

Slovesnosti ob preboju sta se danes udeležila italijanska premierka Giorgia Meloni in avstrijski kancler Christian Stocker.

Brenner
Brenner FOTO: Profimedia

Meloni je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA preboj označila za pomemben korak pri projektu, ki bo razbremenil "ozko grlo" čez brennerski prelaz.

Stocker pa je dodal, da predor sam po sebi ne bo odpravil tranzitnih težav, ob čemer je pozval k dodatnim naložbam, tako v cestni kot železniški promet.

Prvi vlak bo skozi predor vozil leta 2032
Prvi vlak bo skozi predor vozil leta 2032 FOTO: Profimedia
predor brenner avstrija italija fortezzo innsbruck
Naslednji članek

Politične stranke na delu: kakšni so načrti za volitve in kdo koga kam vabi?

Naslednji članek

Želite postati graščak? Na prodaj je Mainlov grad

SORODNI ČLANKI

Cestnina za predor Karavanke bo v 2025 dražja za 60 centov

Avstrijci že izvrtali svoj del druge cevi predora Karavanke

Pred predorom Karavanke proti Sloveniji večkilometrski zastoj

Bo promet zaradi Putinovega obiska obstal? Pred potjo preverite razmere na cesti

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
18. 09. 2025 20.19
-2
Gre za okupirano ozemlje,kot je okupirana naša matica Koroška.
ODGOVORI
0 2
4krogci
18. 09. 2025 20.25
Okupirano od koga, za koga in zakaj? Pac je juzna tirolska…ima popolno avtonomijo, dnar ostaja tam in negre v Rim, in med drugim je to obmocje eno najbolj koruptivnih v EU….vse se dogovarja pod mizo….in vsi razpisi vedno zmagajo lokalne firme, saj jim ni potrebe placat davka istocasno lahko ponudjo bolso ceno…zzakompliciran sistem ampak deluje
ODGOVORI
0 0
tbmb
18. 09. 2025 20.13
+1
Mater ste pametni, upam da ste doma tudi kot z tipkanjem po spletu.....
ODGOVORI
1 0
Vedezvevse
18. 09. 2025 20.05
sam kaj pa če se kaj zgodi v 55 km tunelu ??
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
18. 09. 2025 19.57
Sistemci se precej z preluknjavanjem ukvarjate od nekdaj, že veste zakaj :)
ODGOVORI
0 0
patogen
18. 09. 2025 19.35
+1
Svet gre naprej, Slovencelj caplja po Dražgošah...
ODGOVORI
5 4
frenk707
18. 09. 2025 20.26
Še huje, da nekateri po noriškem kraljestvu.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
18. 09. 2025 19.29
+7
Naj gre Bratušek vprašat koliko aneksov so sklenili
ODGOVORI
7 0
Šestka6
18. 09. 2025 19.53
+3
Za Avstrijce dvomim da so kakšen aneks sklenili, za italjane sem pa siguren, da še niso vseh.
ODGOVORI
3 0
4krogci
18. 09. 2025 20.26
To gradijo avstrijci in juznotirolci…tle italjani nimajo nic zravn…sam novinarju se neda raziskvat
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256