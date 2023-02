Tri mladoletnice na pokopališču oropale žensko

Da se rop lahko zgodi tudi na najbolj nepričakovanih mestih, dokazuje dogodek v Leskovcu pri Krškem. Oškodovanka je bila na pokopališču, ko so do nje pristopile tri mladoletnice, dve sta jo prijeli za roke in jo držali, tretja pa ji je s silo odvzela torbico z dokumenti in denarnico.

Po predrznem dejanju so roparke peš pobegnile, oškodovanka pa je dogodek prijavila Policiji. Slednji so se nemudoma odzvali in pričeli z iskanjem storilk. Na podlagi opisa so prijeli tri punce iz okolice Krškega in jih pridržali.

Zaradi kaznivega dejanja ropa jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo.