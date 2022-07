Predrzneži vklapljajo zalivalne sisteme Marjetice Koper

Zaradi dolgotrajne suše so razpoložljive količine vode v slovenski Istri na kritični meji. Zato so občine tega območja v torek sprejele vrsto ukrepov za zmanjšanje porabe vode in prepovedale vso nenujno uporabo vode. Tako so javna in komunalna podjetja, ki upravljajo javno infrastrukturo, v sredo izklopila zalivalne sisteme na javnih zelenicah, zaprla tuše na plažah in izklopila fontane ter vodne motive na javnih površinah. Zaposleni v Marjetici Koper ugotavljajo, da ponoči nekdo namerno vdira v zalivalne sisteme in vklaplja zalivanje zelenic. Vandalizem so prijavili Policiji.

Predstavniki Mestne občine Koper, Marjetice Koper in Rižanskega vodovoda Koper opozarjajo, da so sprejeti ukrepi namenjeni varčevanju s pitno vodo, saj bodo v primeru primanjkljaja vodnih količin omejitve dobave vode oziroma redukcije neizogibne. Vse tri institucije verjamejo, da bodo občani z racionalno porabo pripomogli k temu, da se bodo najhujšemu scenariju izognili, so skupno mnenje sporočili predstavniki Mestne občine Koper (MOK). icon-expand Nepridipravi so vdrli v zalivalne sistem Marjetice Koper. FOTO: Mestna občina Koper Zaradi dolgotrajne suše je namreč stanje z vodooskrbo v slovenski Istri zaskrbljujoče. Dobava vode iz Istrskega vodovoda Buzet in Kraškega vodovoda Sežana je na zgornjih mejah zmogljivosti. PREBERI ŠE 'Redukcijam pitne vode na Obali se najverjetneje ne bomo mogli izogniti' "Ob tem naj spomnimo, da je prepovedano zalivanje zelenic in pranje avtomobilov, izjema so avtopralnice, ki za pranje uporabljajo reciklirano vodo. Komunalna podjetja drevesa in cvetlične grede zalivajo samo iz možnih vodnih zajetij in drugih vodnih virov. Prepovedano je tudi pranje dvorišč in polnjenje bazenov, tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, pa naj pri svojem delu skrajno varčujejo z vodo," so na MOK spodbudili občane, da se držijo omejitev. icon-expand Zaradi predrznih dejanj neznancev, voda, ki jo v slovenski Istri primanjkuje, odteka v prazno. FOTO: Mestna občina Koper Problem pomanjkanja vode pa zagotovo poglabljajo nepridipravi, ki te dni razsipavajo z javnimi vodnimi viri. Potem ko so komunalna podjetja vseh štirih občin že v sredo izklopila zalivalne sisteme na javnih zelenicah, zaprla tuše na plažah in izklopila fontane ter vodne motive na javnih površinah, so v Marjetici Koper opazili, da v nočnem času predrzneži namerno vdirajo v zalivalne sisteme in vklapljajo zalivanje zelenic. "Vandalizem so v Marjetici Koper že prijavili Policiji," so pojasnili na MOK.