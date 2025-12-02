Predsednica bo objavila ponovljen javni poziv za novega predsednika KPK

"Predsednica je prepričana, da lahko funkcijo predsednika KPK opravlja le oseba, ki uživa visoko stopnjo zaupanja, strokovne verodostojnosti in neodvisnosti. Zato je pomembno, da imajo potencialni kandidati še dodatno priložnost, da se prijavijo in prispevajo k gradnji institucije, ki je eden od temeljev vladavine prava in zaupanja državljank in državljanov v državo," so zapisali.

Predsednica Nataša Pirc Musar se je odločila, da javni razpis za predsednika KPK ponovi. Predsednica želi s ponovitvijo razpisa spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov k prijavi. Prav širša izbira omogoča temeljitejšo presojo in povečuje možnost, da bo izbran kandidat, ki bo s svojo integriteto, strokovnostjo in osebno avtoriteto okrepil delo KPK ter s tem celoten protikorupcijski sistem, so sporočili z njenega urada.

Ob tem je odločno zavrnila kakršnekoli pozive po ukinitvi ali omejevanju dela Komisije za preprečevanje korupucije: "Nasprotno, KPK mora ostati močna institucija ter še dodatno okrepiti vlogo pri zavzemanju za transparentnost in integriteto v družbi. Zato so politični pritiski na delo komisije nesprejemljivi. Naloga politike in politikov mora biti spoštovanje in zagotavljanje pogojev za delovanje neodvisnih nadzornih institucij, ki so ključne za delovanje pravne države, in krepitev zaupanja vanje."

Jutri bo torej v uradnem listu objavljen ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za novega predsednika KPK. Rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 5. januar 2026, do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici republike posreduje abecedni seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika KPK, torej najkasneje do srede, 4. februarja 2026, so pojasnili.

V 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja 2026, in po opravljeni javni predstavitvi kandidata mora predsednica republike imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Mandat aktualnemu predsedniku KPK poteče 31. marca 2026. Postopek imenovanja predsednika KPK in njegovih namestnikov je določen v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (9.a člen). Pogoji za imenovanje funkcionarjev komisije so določeni v 9. členu omenjenega zakona, so spomnili.