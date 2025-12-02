Svetli način
Slovenija

Predsednica bo objavila ponovljen javni poziv za novega predsednika KPK

Ljubljana, 02. 12. 2025 17.40 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar bo v sredo v Uradnem listu objavila ponovljen javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Predsednica Nataša Pirc Musar se je odločila, da javni razpis za predsednika KPK ponovi. Predsednica želi s ponovitvijo razpisa spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov k prijavi. Prav širša izbira omogoča temeljitejšo presojo in povečuje možnost, da bo izbran kandidat, ki bo s svojo integriteto, strokovnostjo in osebno avtoriteto okrepil delo KPK ter s tem celoten protikorupcijski sistem, so sporočili z njenega urada. 

"Predsednica je prepričana, da lahko funkcijo predsednika KPK opravlja le oseba, ki uživa visoko stopnjo zaupanja, strokovne verodostojnosti in neodvisnosti. Zato je pomembno, da imajo potencialni kandidati še dodatno priložnost, da se prijavijo in prispevajo k gradnji institucije, ki je eden od temeljev vladavine prava in zaupanja državljank in državljanov v državo," so zapisali. 

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije FOTO: Bobo

Ob tem je odločno zavrnila kakršnekoli pozive po ukinitvi ali omejevanju dela Komisije za preprečevanje korupucije: "Nasprotno, KPK mora ostati močna institucija ter še dodatno okrepiti vlogo pri zavzemanju za transparentnost in integriteto v družbi. Zato so politični pritiski na delo komisije nesprejemljivi. Naloga politike in politikov mora biti spoštovanje in zagotavljanje pogojev za delovanje neodvisnih nadzornih institucij, ki so ključne za delovanje pravne države, in krepitev zaupanja vanje."

Jutri bo torej v uradnem listu objavljen ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za novega predsednika KPK. Rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 5. januar 2026, do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici republike posreduje abecedni seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika KPK, torej najkasneje do srede, 4. februarja 2026, so pojasnili. 

V 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja 2026, in po opravljeni javni predstavitvi kandidata mora predsednica republike imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Mandat aktualnemu predsedniku KPK poteče 31. marca 2026. Postopek imenovanja predsednika KPK in njegovih namestnikov je določen v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (9.a člen). Pogoji za imenovanje funkcionarjev komisije so določeni v 9. členu omenjenega zakona, so spomnili. 

pirc musar kpk
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Džema.
02. 12. 2025 19.27
Lepo je pela Ukrajinsko pesem.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
02. 12. 2025 19.27
Se javpjam na dolžnost.
ODGOVORI
0 0
2fast4
02. 12. 2025 19.16
+3
Za intermeco, keri de bil moraš biti, da to voliš...
ODGOVORI
3 0
3320.
02. 12. 2025 19.16
+2
Naj raje objavi odstop.
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
02. 12. 2025 19.12
+3
Kaka predsednica ,to ni predsednica ,če pa utaja davke v davčnih oazah ,a tak človek ne sme bit na taki funkciji
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
02. 12. 2025 18.59
+1
glavno,da je namestnik požegnan, novinar bo dajal info "ta pravim".....
ODGOVORI
1 0
brezveze13
02. 12. 2025 18.55
musarca kaj se trudiš prepusti to pernatemu, on to naredi z levo roko , še predčasno , če je za njegovo korist
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
02. 12. 2025 18.38
A je ta čist nesposobna?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
02. 12. 2025 19.00
tudi zase je 5000 podpisov komaj zbrala-..
ODGOVORI
0 0
frenk7
02. 12. 2025 18.34
-2
No, pa smo se znebili janševca Šumija,.... upam, da bo naslednji kandidat sprejemljiv, da ne bo zaudarjal po janšizmu.
ODGOVORI
1 3
manga
02. 12. 2025 18.27
+3
Ni ga junaka da bi kaj naredil proti korupciji v naši državi.
ODGOVORI
3 0
devlon
02. 12. 2025 18.21
+3
'poročen z moškim'...jao. Kot da že seks z moskim ni dovolj..
ODGOVORI
3 0
Kriplin
02. 12. 2025 18.35
+1
Taki pa res niso primerni za vzgojo šolske mladine. Kakšen zgled jim dajejo! Tu bi morala nujno posredovati država - od takih parov ne bo novih davkoplačevalcev.
ODGOVORI
1 0
manga
02. 12. 2025 18.38
Živita skupaj,poročena pa ne moreta biti.Poročita se lahko samo moški in ženska.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
02. 12. 2025 19.03
namesto basa bo pel kontra tenor.....
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
02. 12. 2025 18.21
+1
Ojej spet ta nesposobnica!, kdaj so volitve?
ODGOVORI
3 2
wsharky
02. 12. 2025 18.16
+0
sicer ne vem, kdo v Sloveniji resno jemlje, kaj Nataša 'predlaga' - ampak tako pač je - pač mora 'predlagat', ker to so njene zadolžitve od dne ko je postala predsednica vseh državljanov in državljank Republike Slovenije
ODGOVORI
2 2
ISSN 1581-3711
