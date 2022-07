Predsednica DZ bo razpisala predsedniške in lokalne volitve

Datum predsedniških volitev uradno še ni znan, v skladu z Zakonom o volitvah predsednika republike pa predsednik DZ predsedniške volitve razpiše najhitreje 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oz. podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni. Kot najverjetnejši datum volitev se sicer največkrat omenja 23. oktober.

Datum lokalnih volitev, na katerih se bodo volivci izrekali tako o županih kot članih občinskih svetov, pa določa že Zakon o lokalnih volitvah, in sicer se te izvedejo na tretjo nedeljo v novembru. Te bodo tako letos v vseh 212 občinah potekale 20. novembra, v tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov ne bo uspelo zbrati večine glasov, pa bo morebitni drugi krog 4. decembra.

Mandat se decembra izteče tudi aktualni sestavi državnega sveta, zato bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič razpisala tudi volitve novih članov. Štirideset državnih svetnikov se sicer voli posredno, in sicer prek interesnih organizacij oz. lokalnih skupnosti.