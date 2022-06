Predsednica DZ Klakočar Zupančič obiskala ukrajinske sirote v Slavini

Skupino ukrajinskih sirot, ki je skupaj s spremljevalci po begu z vojnih območij Ukrajine nastanjena v kulturnem domu v Slavini, je obiskala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ob tem je napovedala, da se bo zavzemala za njihovo integracijo v okolje ter zagotovitev dodatnega kadra za pomoč ukrajinskim skrbnikom.

"Od nove vlade pričakujem, da bo čim prej, takoj ko bo možno, sprejela sklep, s katerim bo uredila ustrezno kadrovsko opremljenost. Razumeti morate, da so ljudje, ki so prišli s temi otroki iz Ukrajine, travmirani. To so ljudje, ki so doživeli grozote in so odtrgani od svojih družin in svojih najdražjih, nekateri tudi od svojih otrok," je povedala Urška Klakočar Zupančič. Po njenem mnenju mora vlada poskrbeti tudi za ustrezno finančno podporo za kadre, ki bodo delali s temi otroki, in za oskrbo otrok. "Prav tako je potrebno poskrbeti za ustrezno zdravstveno oskrbo teh otrok. Pomembno je tudi, da morajo biti nemudoma integrirani med svoje vrstnike, ki živijo v okolju. Teh otrok ne smemo ločevati," je še poudarila.

icon-expand V Slavini je nastanjenih 20 otrok in 10 vzgojiteljic. FOTO: 24ur.com

V Slavini je sicer nastanjenih 20 otrok v starosti od enega do šestih let. Z njimi je osem medicinskih sester in tri zdravnice s svojimi otroki. Njihova sirotišnica je stala v mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine, kjer trenutno potekajo hudi boji, saj ga poskušajo ruski napadalci zavzeti s silovito ofenzivo. Za kadrovsko pomoč je zaprosila tudi direktorica sirotišnice Katerina Doncova, ki je izrazila hvaležnost slovenski vladi, da je sprejela sirote. "Tu je deset vzgojiteljic in 20 otrok, nekateri s posebnimi potrebami (...) Skrbnice zanje skrbijo 24 ur na dan, kar je zelo naporno, zato nam je trenutno najpomembneje, če bi nam lahko Slovenija pomagala z ljudmi, sodelavci pri oskrbi," je povedala Doncova.