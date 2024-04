Predsednica DZ o kandidaturi na evropskih volitvah, referendumih in Palestini

"Komisarka Vera Jourova uživa močno podporo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen," je Bruselj namenil prvaku stranke SDS Janezu Janši in evroposlancu Milanu Zveru, ki sta komisarko pozvala k odstopu. V največji opozicijski stranki so namreč prepričani, da se je komisarka marca lani, ko se je sestala s predsednikom Ustavnega sodišča Matejem Accetom, vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Republike Slovenije. In kaj o tem meni predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki se je tudi sama lani sestala z evropsko komisarko? In kaj pravi o ugibanjih, ali bo kandidirala na prihajajočih evropskih volitvah?

"Upam, da mi tokrat o tem ne bo treba govoriti, še enkrat. Ne štejem več, kolikokrat so me to vprašali," je na vprašanje, ali šteje, kolikokrat je v javnosti že zavrnila možnost, da bi kandidirala za evropsko poslanko, v oddaji 24UR ZVEČER odvrnila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Glede zadnje novice, da je soglasje h kandidaturi umaknil tudi evroposlanec iz vrst stranke Gibanje Svoboda Klemen Grošelj, pa pravi, da spoštuje odločitev vsakogar. "Vsak odloča sam zase in vsak lahko zgolj pojasni svoje razloge, tako kot jih tudi jaz lahko le zase," je dejala.

Kako pa komentira očitke stranke SDS, da se evropska komisarka Vera Jourova vpleta v notranje in ustavnopravne zadeve Republike Slovenije? Ob obisku Jourove v Sloveniji marca lani je namreč Klakočar Zupančičeva z njo govorila tudi o vladavini prava, neodvisnost medijev, zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter tudi stanju na javni radioteleviziji. "Prvak SDS se smeši s takšnimi izjavami," je bila kritična predsednica DZ.

"Komisarka je prišla v Slovenijo, da bi se pogovarjala o navedenih temah, to je res. Vsi pa vemo, kakšno je bilo takrat stanje na RTV, ko je bil zakon na ustavnem sodišču," je dodala, a ob tem poudarila, da sodniki o zadevah, ki na ustavnem sodišču niso pravnomočno zaključene, ne govorijo. "Verjamem, da se je predsednik ustavnega sodišča tega držal, prav tako pa tudi komisarka Jourova." Ob tem je spomnila, da Evropska komisija vsako leto poda oceno o stanju vladavine prava v državah, tudi v Sloveniji. Na podlagi tega pa daje tudi priporočila. "Komisarka je seveda želela vedeti, ali je Slovenija na tem področju napredovala," je dejala v večerni oddaji. In kako komentira poziv k odstopu komisarke? "Janez Janša se tovrstnih pozivov k odstopu vedno loteva pred volitvami. Gre torej za manever, s katerim želi odvračati pozornost," je še komentirala. Kateri referendumi so mogoči in kateri ne? Kaj pa referendumi? Na mizi je devet predlogov za posvetovalni referendum. Kateri so mogoči in kateri ne? "O enem predlogu smo že odločili in ga zavrnili - gre za predlagani referendum glede energetskega zakona," je odgovorila. Meni tudi, da so trije predlagani referendumi neustavni. O njih ter o drugih bo državni zbor še odločal.

"Zagotovo bomo odločali o nekaterih vprašanjih, ki so širšega pomena za državljanke in državljane in za katere je pomembno, da se o njih izrečejo ljudje," je dejala. Sama med slednje uvršča vprašanja o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uporabi konoplje v medicinske namene ter o uvedbi preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor. Prvak stranke SDS pa medtem pravi, da bi bil referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja neustaven. Klakočar Zupančičeva pravi, da morajo počakati, da o tem odloči ustavno sodišče. Ne ve še, ali bodo referendumi potekali sočasno z evropskimi volitvami ali bo za to določen poseben referendumski dan. "Zagotovo pa bomo na referendume šli." 'Ne govorimo več o obrambi. Govorimo o sistematičnem pobijanju civilistov' Spregovorila pa je tudi o vojni, ki divja na Bližnjem vzhodu ter besedah španskega premierja Pedra Sancheza, ki je dejal, da bodo neodvisnost Palestine priznali do julija. Kot je dejala, bi si želela, da bi se Slovenija pridružila skupini držav, ki bo Palestino priznala kot suvereno in neodvisno državo.