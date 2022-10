Klakočar Zupančičeva o očitkih glede boksa v DZ: To je čisti populizem

Na vprašanje, ali je z boksarskim obračunom z Dejanom Zavcem v DZ, prekoračila mejo dobrega okusa in da so bili bolni otroci zlorabljeni za njeno promocijo, odgovarja: To, kar želi prikazati ena poslanska skupina, je čisti populizem. Državni zbor za otroke s pediatrične klinike vsako leto pripravi presenečenje in vedno pri tem sodelujejo vrhunski športniki. Ker imamo letos med poslanci vrhunskega boksarja, je bil tokrat to boks. Konec koncev je skorajda vseeno, kar si javnost misli o tem, saj to ni bilo namenjeno javnosti, ampak je bilo namenjeno izključno tem otrokom. Izpostavila je še: "Državni zbor ni noben posvečen kraj, državni zbor je javno dobro. To je javni prostor in tukaj so bili pred kratkim otroci, ki so preboleli raka in so nam podarili zlate pentljice upanja, ki smo jih uporabili v tem filmu. Poslancev SDS takrat to ni nič motilo in so se prav radi fotografirali z otroki." Na vprašanje, ali se je ne zdi sporno sporočilo, saj je boks namenjen fizičnemu obračunavanju, je odgovorila: "Gospod Zavec je profesionalen boksar in boks je profesionalni šport kot vsak drug. Nikjer nismo videli udarca, bila je simbolika. To je bilo namenjeno le otrokom in nikomur drugemu."

Na pomisleke, da bi lahko, če so želeli pomagati otrokom na pediatrični kliniki, to naredili s spremembo zakonodaje, ki bi pomenila pomoč takim bolnim otrokom kot njihovim staršem, ki zdaj zbirajo denar za zdravljenje otrok, odgovarja: "Saj to počnemo, sprememba zakona pa ne pride čez noč. Na tem delamo ogromno, da je lahko vložen zakon mora biti ustrezno premišljen, mi želimo vlagati kakovostne zakone in za dober zakon potrebujemo tudi določen čas. Tega se bomo lotili in to bomo tudi storili."