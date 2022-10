Predsednica DZ: Pediatrična klinika je izjemen primer javnega zdravstva

Urška Klakočar Zupančič in Dejan Zavec (Svoboda) sta se ob obisku srečala z v. d. generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Markom Jugom in predstojnikom pediatrične klinike UKC Markom Pokornom . Nekatere stvari so jo, kot je predsednica DZ dejala v izjavi za medije po obisku, pretresle. A ji predanost zdravnikov vliva upanje, da bodo otroci kliniko zapustili z največjo možno količino zdravja, ki ga lahko pridobijo. "Pediatrična klinika je izjemen primer javnega zdravstva. Ne predstavljam si, da bi se otroci z onkološkega oddelka zdravili kjer koli drugje kot v javni ustanovi. To moramo varovati," je poudarila.

Pokorn je poudaril, da je pediatrična klinika osrednja otroška bolnišnica v državi, kjer se zdravijo najtežje bolni otroci iz vse Slovenije. Vsa ekipa zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih se po njegovih besedah po vseh močeh trudi, da otroke pozdravijo, ob tem pa jim nudijo tudi šolanje in kar se da normalno otroštvo. "Stvari, ki jih počnemo, se ne da meriti z nobenim finančnim merilom," je dejal. Na vprašanje glede števila obolelih z respiratornimi obolenji na kliniki pa je pojasnil, da so trenutno "na udaru" novorojenci in dojenčki, zato je oddelek za novorojence poln, nekaj novorojencev pa se zdravi na drugih oddelkih.

V zadnjih dveh letih se je epidemiologija okužb dihal spremenila, tako da se okužbe ne pojavljajo več strogo v obdobju sezon, pač pa respiratorne okužbe krožijo celo leto, je pojasnil. Trenutno je v porastu število okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), okužba s katerim je nevarna za majhne otroke. "Obeta se pestra jesen in zima," je dejal in dodal, da so v pripravljenosti tudi na sezono gripe.

Jug se je predsednici DZ zahvalil za obisk, ki po njegovem prepričanju pomeni, da se družba zaveda svojih temeljnih vrednot – otrok. "V to stavbo bomo lahko vstopali v strahu, vendar jo bomo vedno zapustili z upanjem," je povzel sporočilo obiska.

Zavec in Klakočar Zupančič sta si ob obisku z junaki 3. nadstropja – otroki, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku klinike – ogledala boksarski film, ki je bil posnet v veliki dvorani DZ. Gre za film, v katerem sta Zavec in Klakočar Zupančičeva simbolni boksarski boj prekinila z rokovanjem in z znakom zlatih pentljic, znakom boja proti otroškemu raku. Nekateri poslanci so dvoboj spremljali iz poslanskih klopi in se jima pridružili v zadnji sceni s sporočilom upanja in podpore.