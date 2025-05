Predsednica DZ v Ajdovščini o miru

Slavnostna govornica predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da je v slovensko ustavo zapisano, da država izvaja mirovno politiko. "Ustava je zame svetinja. Mir je tudi vrednota, ki si jo želi živeti velika večina ljudi na tem planetu. V to sem popolnoma prepričana," je poudarila v Ajdovščini.

Po njenih besedah moramo narediti vse, da nas ne zastrupijo z delitvami ali celo sovraštvom do drugih ali drugačnih. "Naj nam spomin na pomembne državotvorne dogodke, predvsem pa številne žrtve druge svetovne vojne, služi tudi kot opomnik, da storimo vse, kar je v naši moči, da bomo državljanke in državljani Republike Slovenije še naprej živeli v miru," je dodala predsednica DZ.

Cena svobode je bila za slovenski narod v drugi svetovni vojni visoka, česar po besedah slavnostne govornice ne smemo nikoli pozabiti. "Še posebej ne v današnjem svetu, ki je zapleten, poln konfliktov in celo ozemeljskih teženj. Veliko bolje bi bilo, če bi sedanji odločevalci več dejanj namenjali iskanju mirnih rešitev ter sožitja in brezpogojnemu uresničevanju osnovnih človekovih pravic, kot pa konfliktom in služenju tistim, ki nebrzdano kopičijo omejene vire našega planeta v zasebnih rokah. Pravijo, da naj bi bila zgodovina učiteljica življenja, a če le malo pogledamo naokoli, lahko ugotovimo, da kot pripadniki človeške vrste, žal nismo prav dobri učenci," je še dejala.