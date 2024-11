Predsednica Evropske investicijske banke na prvem obisku v Sloveniji

Obisk je del turneje predsednice Evropske investicijske banke (EIB) po državah članicah EU. Nadia Calvino se bo dopoldne sestala s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, popoldne pa bosta sledili še srečanji s premierjem Robertom Golobom in predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Golob in Calvinova bosta na spoznavnem srečanju spregovorila o prihodnjem delovanju EIB in možnostih nadaljnjega sodelovanja v Sloveniji, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Kot so sporočili iz EIB, je banka v zadnjih petih letih vložila več kot milijardo evrov v slovenske projekte in je največji mednarodni posojilodajalec državi na ključnih področjih, kot so trajnostni promet, energetska infrastruktura in kapitalski trgi. Samo lani je skupina Sloveniji zagotovila za 359 milijonov evrov posojil.

Calvinova je vodenje EIB prevzela z začetkom letošnjega leta, pri njenem imenovanju pa jo je podprla tudi Slovenija. Calvinova je prva ženska na čelu banke s sedežem v Luksemburgu.