Predsednica Evropskega parlamenta obvestila Tonina o odvzemu imunitete

Kot so zapisali v pisarni Mateja Tonina, imajo poslanci prek sistema Evropskega parlamenta možnost sporočiti popravek oziroma pojasnilo glede svojega glasovanja. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v pisnem odgovoru evroposlancu iz vrst NSi potrdila, da sta dva člana parlamenta to storila tudi v primeru torkovega glasovanja o odvzemu imunitete Toninu, vendar pa takšni popravki v skladu z veljavnimi pravili nimajo vpliva na izid glasovanja.

Pojasnila mu je še, da je rezultat glasovanja dokončen, ko ga razglasi predsedujoči zasedanju, so navedli v poslančevi pisarni. "Uradni rezultat glasovanja tako ostaja nespremenjen in je še vedno objavljen v zapisniku," so zapisali.

Po njihovih navedbah je bil ob sprejetju zapisnika poslancu Toninu posredovan tudi sklep parlamenta, da se mu odvzame imuniteta.

Parlament po neuradnih informacijah v skladu z obstoječo prakso ob koncu plenarnega zasedanja – tokratno se je zaključilo danes popoldne – prek stalnega predstavništva države članice pri EU o sklepu parlamenta obvesti tudi pristojni nacionalni organ. STA na potrditev informacije iz parlamenta še čaka.