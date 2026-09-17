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Slovenija

Predsednica Evropskega parlamenta obvestila Tonina o odvzemu imunitete

Strasbourg/Bruselj, 17. 09. 2026 19.06 pred eno minuto 2 min branja 13

Avtor:
STA M.P.
Kongres stranke NSi

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina (EPP/NSi) obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs, so sporočili iz pisarne poslanca. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek glasovanja, a to ne vpliva na rezultate, so navedli.

Kot so zapisali v pisarni Mateja Tonina, imajo poslanci prek sistema Evropskega parlamenta možnost sporočiti popravek oziroma pojasnilo glede svojega glasovanja. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v pisnem odgovoru evroposlancu iz vrst NSi potrdila, da sta dva člana parlamenta to storila tudi v primeru torkovega glasovanja o odvzemu imunitete Toninu, vendar pa takšni popravki v skladu z veljavnimi pravili nimajo vpliva na izid glasovanja.

Pojasnila mu je še, da je rezultat glasovanja dokončen, ko ga razglasi predsedujoči zasedanju, so navedli v poslančevi pisarni. "Uradni rezultat glasovanja tako ostaja nespremenjen in je še vedno objavljen v zapisniku," so zapisali.

Po njihovih navedbah je bil ob sprejetju zapisnika poslancu Toninu posredovan tudi sklep parlamenta, da se mu odvzame imuniteta.

Parlament po neuradnih informacijah v skladu z obstoječo prakso ob koncu plenarnega zasedanja – tokratno se je zaključilo danes popoldne – prek stalnega predstavništva države članice pri EU o sklepu parlamenta obvesti tudi pristojni nacionalni organ. STA na potrditev informacije iz parlamenta še čaka.

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Evroposlanci so v torek s 304 glasovi za in 306 proti zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve (Juri), v katerem so njegovi člani predlagali, da se slovenskemu evroposlancu imunitete ne odvzame. Tako je Tonin v zadevi Knovs ostal brez imunitete.

Član politične skupine Evropske ljudske stranke je v prvem odzivu odločitev kolegov pripisal zmedi pri glasovanju in napačnemu razumevanju sklepa. Kasneje je sporočil še, da sta dva poslanska kolega v parlamentarni sistem poslala popravek glasovanja, kar pomeni, da "večina članov Evropskega parlamenta soglaša s strokovnim mnenjem odbora Juri".

Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT) v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zoper tri vidne člane stranke NSi – Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata – je obtožni predlog junija postal pravnomočen.

Kriminalisti trdijo, da njihovo ravnanje predstavlja najvišjo stopnjo korupcije, saj je v primeru, da so osumljencem razkriti varovani podatki, onemogočen boj proti posebej nevarnim kaznivim dejanjem. Vloge, na podlagi katerih so opravili nadzor, pa naj bi po besedah Žaklja prejela Vrtovec in Horvat, četudi uradnih prijav, kot se je izkazalo kasneje, ni bilo.

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KOMENTARJI13

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štajerc65
17. 09. 2026 20.03
Kaj se čaka gLogar pa g. Janša, na se ni SKOKA??? Pa 5% DDV na osnovna živila, pa poceni gorivo itd. Pred 100 dnevi ste veselo govorili o vsem tem zdaj pa je vse nekam poniknilo.
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0 0
Skizodel1
17. 09. 2026 19.59
Ne bo nič čudnega, če se bo izkazalo kršenje predpisov. Njegova stranka, NSI in cela poslanska skupina je za predsednika Državnega zbora podprla v preteklosti večkrat pravnomočno obsojenega.
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+1
1 0
Bodica
17. 09. 2026 19.55
Koaliciji se zelo mudi uveljaviti SKOK, ne toliko za to, da bodo preganjali opozicijo ampak da bodo z izbiro tožilcev lahko varovali sebe.
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+2
2 0
Bodica
17. 09. 2026 19.54
Tonin z dolgim nosom po glasovanju parlamenta.
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+3
3 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 20.02
in kredastim obrazom!
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0 0
Bodica
17. 09. 2026 19.53
Kdor se počuti krivega bo storil vse, tudi iskal imuniteto, da se izogne roki pravice.
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+3
3 0
štajerc65
17. 09. 2026 19.52
Enkrat je bila JBTZ, zdaj pač TVŽH.
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-1
0 1
štajerc65
17. 09. 2026 19.51
Pravilno. Kaka imuniteta, naj odgovarja pred sodiščem pa da vidimo. Golob je tudi. imel možnost pa se je odrekel imuniteti. Velika razlika med tema dvema.
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+1
1 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 19.50
Molimo! Za naše politike! ki so politično preganjani! pravi Stanislaf!
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+1
1 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 19.49
Farški Ostržek a ne bo ponovnega glasovanja, ha,ha!
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+3
3 0
Bozjidar
17. 09. 2026 19.39
Ce bi bil nedolzen.se ne bi tako skliceval na imuniteto
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+5
5 0
Bozjidar
17. 09. 2026 19.38
Spet krivi komunisti😂😂
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+5
5 0
SDS_je_poden
17. 09. 2026 19.24
Tunin, na sodišče bo treba hodit, ni druge. Bosta z Jufko skupne klopi grela.
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+6
7 1
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