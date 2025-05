Predsednica ima novega kandidata za guvernerja Banke Slovenije

Gre za doktorja ekonomije, ki je svojo kariero začel prav v analitsko-raziskovalnemu oddelku Banke Slovenije. Pozneje je deloval še v Evropski centralni banki, od 2017 pa je zaposlen pri Evropski investicijski banki, kjer trenutno vodi predstavništvo te hišne banke EU v Sloveniji. Savšek je obenem tudi avtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in mednarodnih ekonomskih revijah.

Po naših neuradnih informacijah je kandidat za guvernerja Simon Savšek , to informacijo so naknadno potrdili tudi v predsedničinem kabinetu.

Kot so sporočili iz kabineta Nataše Pirc Musar , je pri tem, kot doslej, "upoštevala kriterij strokovnosti, integritete, vodstvene izkušnje ter tudi vtise, ki so jih poslanske skupine izrazile po zadnjem krogu pogovorov, saj si želi, da bi skupaj našli kandidata, ki bo dosegel zadostno podporo v DZ" .

Pingpong z imeni

Pirc Musarjeva je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za novega guvernerja Banke Slovenije objavila že julija lani in izmed sedmih prijavljenih kandidatov poslancem predlagala v imenovanje nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa. DZ je o tem predlogu glasoval novembra in ga zavrnil.