Predsednica in minister sprejela 127 diamantnih maturantov

Ob začetku dogodka so sledili govori predsednice države Nataše Pic Musar , ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde in ene od zlatih maturantk, ki je na letošnji poklicni maturi dosegla najvišje možno število točk Julije Weiss.

Na splošni maturi 2023 je najvišje možno število točk doseglo 26 kandidatov iz 16 različnih srednjih šol, na poklicni maturi je najvišje število točk doseglo 107 kandidatov, prihajajo pa kar iz 53 različnih slovenskih šol. Štirje maturanti so bili taki, ki so vse točke dosegli ob pisanju mednarodne mature.

Predsednica se je zahvalila staršem in učiteljem, poudarila pa je tudi pomen vsevključujočega kakovostnega izobraževanja, ključno plat trajnostnega razvoja družbe. Čestitala je tudi maturantom in jim zaželela srečo pri nadaljnjem izobraževanju in v življenju.

Felda je maturantom v svojem nagovoru čestital za izvrsten rezultat in dodal, da ta zagotovo ni stvar naključja, temveč pa večletne marljivosti in predanosti cilju, da na svoji učni poti usvojijo kar največ znanja. Čestital je tudi staršem, nenazadnje pa še vsem učiteljem in ravnateljem.

Nazadnje je na oder stopila še Julija Weiss, letošnja diamantna maturantka iz celjske Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. V uvodu se je za podporo zahvalila staršem in učiteljem, vrstnike pa je nagovorila z nasvetom, da se skupaj zazrejo v prihodnost, saj je ta trenutek le začetek njihove puti. "Ne pozabite, da so diamanti ustvarjeni pod pritiskom in visoko temperaturo in enako je z nami," je tudi spomnila prisotne.