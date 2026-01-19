Predsednica in premier sprejela diplomate: 'Želimo biti glas razuma'

"Začetek leta 2026 je znova pokazal, kako nevaren je multipolarni svet. Jezik, ki se širi v mednarodnih odnosih, je jezik izolacionizma, ne multilateralizma," je dejala Nataša Pirc Musar ter opozorila, da dialog in mirno reševanje sporov na podlagi mednarodnega prava nadomešča uporaba sile.

"Stanje še poslabšuje erozija zaupanja v mednarodne institucije," je opozorila. Po njenih besedah se bo treba na novo realnost znati prilagoditi, a hkrati nekje v tem procesu tudi potegniti mejo.

"Genocidno ravnanje je taka črta. Brutalno ravnanje s civilnim prebivalstvom v Gazi, pritisk na Palestince na Zahodnem bregu, grozovito nasilje v Sudanu ter na številnih drugih konfliktnih območjih opozarjajo na selektivno solidarnost in nedoslednost pristopov pri reševanju sporov," je dejala.

Opozorila je tudi, da so suverenost, ozemeljska celovitost in nedotakljivost meja druga, enako pomembna meja, ki je ne bi smeli prestopiti. "Apetiti po prisvajanju ali nadzoru ozemelj drugih držav so nesprejemljivi," je poudarila. Odločna izjava sedmih držav s sklicevanjem na omenjena načela v primeru Grenlandije je zato po njeni oceni korak v pravo smer.

Predsednica je prepričana, da politika uveljavljanja lastnih interesov nekaterih držav in zapostavljanje multilateralizma nimata prihodnosti, saj obetata še več konfliktov in manj sodelovanja. Hkrati je opozorila na ogroženost demokracije, na popuščanje nacionalizmom, populizmom, ksenofobiji in rasizmu, med prihodnjimi izzivi pa izpostavila umetno inteligenco, digitalne platforme in nove oblike komuniciranja ter podnebne spremembe.