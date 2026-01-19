Naslovnica
Slovenija

Predsednica in premier sprejela diplomate: 'Želimo biti glas razuma'

Ljubljana, 19. 01. 2026 15.28

Avtor:
STA M.S.
Sprejem za diplomatski zbor ob novem letu

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta v nagovorih diplomatskemu zboru na Brdu pri Kranju opozorila, da reševanje sporov na podlagi mednarodnega prava v svetu nadomešča uporaba sile. Slovenijo sta opisala kot odgovorno članico mednarodne skupnosti, kar da je dokazala tudi kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN.

"Začetek leta 2026 je znova pokazal, kako nevaren je multipolarni svet. Jezik, ki se širi v mednarodnih odnosih, je jezik izolacionizma, ne multilateralizma," je dejala Nataša Pirc Musar ter opozorila, da dialog in mirno reševanje sporov na podlagi mednarodnega prava nadomešča uporaba sile.

"Stanje še poslabšuje erozija zaupanja v mednarodne institucije," je opozorila. Po njenih besedah se bo treba na novo realnost znati prilagoditi, a hkrati nekje v tem procesu tudi potegniti mejo.

"Genocidno ravnanje je taka črta. Brutalno ravnanje s civilnim prebivalstvom v Gazi, pritisk na Palestince na Zahodnem bregu, grozovito nasilje v Sudanu ter na številnih drugih konfliktnih območjih opozarjajo na selektivno solidarnost in nedoslednost pristopov pri reševanju sporov," je dejala.

Opozorila je tudi, da so suverenost, ozemeljska celovitost in nedotakljivost meja druga, enako pomembna meja, ki je ne bi smeli prestopiti. "Apetiti po prisvajanju ali nadzoru ozemelj drugih držav so nesprejemljivi," je poudarila. Odločna izjava sedmih držav s sklicevanjem na omenjena načela v primeru Grenlandije je zato po njeni oceni korak v pravo smer.

Predsednica je prepričana, da politika uveljavljanja lastnih interesov nekaterih držav in zapostavljanje multilateralizma nimata prihodnosti, saj obetata še več konfliktov in manj sodelovanja. Hkrati je opozorila na ogroženost demokracije, na popuščanje nacionalizmom, populizmom, ksenofobiji in rasizmu, med prihodnjimi izzivi pa izpostavila umetno inteligenco, digitalne platforme in nove oblike komuniciranja ter podnebne spremembe.

Golob: Prepričani smo, da mora prevladati razum

Premier Robert Golob pa je dejal, da kljub dvema letoma prizadevanj Slovenije v VS ZN, da bi načela miru, svobode, človekovih pravic, mednarodnega prava obveljala v svetu, ne moremo biti zadovoljni s tem, kako se svet razvija.

"Imam občutek, da ostajamo v mednarodni skupnosti v manjšini. Vsak dan je več držav, ki mednarodno pravo odrivajo na stran in vsak dan več je tistih, ki mogoče še niso na oblasti v svojih državah, demokratičnih državah, pa kljub temu razmišljajo o tem, da se sedaj pravila v mednarodni skupnosti pišejo na novo in v tem iščejo svoje lastne koristi," je povedal.

Med aktualnimi kriznimi žarišči v svetu je izpostavil Ukrajino, glede katere po njegovih besedah obstaja resna pripravljenost, da se doseže mir. Novo žarišče se medtem vzpostavlja na Arktiki, je opozoril in dodal, da se je Slovenija zato pridružila izjavi več držav glede varnosti Arktike in sprejela odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo.

"Prepričani smo, da mora prevladati razum, da ni nobenega racionalnega razloga, da se med zavezniki vzpostavi situacija, kot je sedanja, in da moramo med zavezniki iskreno in odkrito spregovoriti o takih situacijah (...) z eno samo mislijo v svojih glavah, na kakšen način dejansko okrepiti zavezništvo in ne na kakšen način zavezništvo razbiti," je dejal.

Po njegovi oceni je to edina pot, da svet ostane varen. Ob tem je spomnil še na druge krize, ki po njegovem mnenju ostajajo spregledane v senci evropskih žarišč, kot so Venezuela, Iran in Gaza."Želimo biti glas razuma, ki ne bo mahal z vojaško močjo, bo pa pozival k mirnemu reševanju notranjih sporov," je še dodal. 

Zbrane je nagovoril tudi doajen diplomatskega zbora, apostolski nuncij v Sloveniji Luigi Bianco, ki je poudaril, da Slovenija igra konstruktivno vlogo v mednarodnih odnosih, pri čemer je omenil nestalno članstvo v VS ZN v letih 2024 in 2025 in članstvo v svetu ZN za človekove pravice.

robert golob nataša pirc musar diplomati srečanje

Kmetje po sestanku z ministrico: 'Ključna vprašanja so neodgovorjena'

Fajonova: To je jasna podpora. Sajovic: Grenlandija ostaja varna in mirna

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
supergigi
19. 01. 2026 16.33
Oho tudi priležnica je bila na sprejemu 😂
Odgovori
0 0
Bolfenk2
19. 01. 2026 16.30
Nobenega glasu razuma ni pri slovenskih levičarskih politikih. A se je bilo treba vmešati v vojno proti Rusiji v Ukraini? A se je bilo potrebno vmešavati v vojno v Gazi? A je bilo treba pošiljati 2 vojaka na Grenlandijo? Nič nimamo od tega, samo škodo in astronomske stroške.
Odgovori
+2
2 0
Oknaj 4
19. 01. 2026 16.30
Vtikata se prav v vse pa pojma nimata o diplomaciji
Odgovori
+2
2 0
peresni
19. 01. 2026 16.26
Trenutno smo glas razuma in svobode v svetu...kmalu smo lahko zopet zadnja desna zabačena trumpistična luknja v civilizaciji sveta.
Odgovori
-5
0 5
victini
19. 01. 2026 16.31
Weirdo
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
19. 01. 2026 16.24
Se bojim,da bi Musarjevi bolj pssalaiJanševa vlada,saj bi ob njih izpadla mnogo bolj normalna in si povečala možnost za nov mandat.
Odgovori
+0
1 1
Endless
19. 01. 2026 16.23
Spet kolaž hinavskih nasmeškov 🤮🤮🤮
Odgovori
+4
4 0
txoxnxy
19. 01. 2026 16.20
A je robi pred vsemi podal odstopno izjavo , to bi edino lahko bilo razumno dejanje .
Odgovori
+6
6 0
misterbin
19. 01. 2026 16.18
Sandalaši so tudi ?
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
19. 01. 2026 16.17
Spet so žrli in pili ,a so tudi plačali ?
Odgovori
+5
5 0
manga
19. 01. 2026 16.16
Največji diplomatski uspej je prepoved vstopa predsedniku neke entitete v državo.A je še lahko bolj klavrno ?
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
19. 01. 2026 16.15
glas razuma? kaj sploh "razum" v r slo danes je? taubi in prcednica zagotovo ne..po vsem slišanem in videnem !
Odgovori
+6
6 0
ROMELS
19. 01. 2026 16.12
bla, bla, bla..........se sliši glas lažnivega razuma.
Odgovori
+9
9 0
Bolfenk2
19. 01. 2026 16.12
Orožje in denar pošiljate nacističnemu režimu v Ukraini, da lahko nadaljuje svojo vojno. Sedaj pa govorite o glasu razuma. Nobenega razuma ni med našimi vladajočimi levičarskimi politiki. Vse delajo, da bi še Slovenijo vpletli v vojno.
Odgovori
+7
8 1
kr en 123
19. 01. 2026 16.08
Daleč ste vi od glasu razuma... tudi od razuma...
Odgovori
+9
9 0
janez horvat
19. 01. 2026 16.00
To jih skrbi? Kaj pa to, da moram jaz čakati na specialista pol leta? Ko bom prišel do njega, me bo verjetno vprašal: "Kje ste pa hodili do sedaj?" Mogoče bo že prepozno.
Odgovori
+8
9 1
janez horvat
19. 01. 2026 16.00
To jih skrbi? Kaj pa to, da moram jaz čakati na specialista pol leta? Ko bom prišel do njega, me bo verjetno vprašal: "Kje ste pa hodili do sedaj?" Mogoče bo že prepozno.
Odgovori
+3
4 1
LinaAnil
19. 01. 2026 15.57
Tina je sprejemala v Dubaju še vse kaj drugega🤣
Odgovori
+9
10 1
Presrani
19. 01. 2026 15.55
Hvala Robi in Tina radi vaju imamo.
Odgovori
-6
1 7
zmerni pesimist
19. 01. 2026 15.51
Malo pozno
Odgovori
+0
2 2
natas999
19. 01. 2026 15.49
nikoli ne boste glas razuma lažnjivci
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
