Predsednica obiskala dežurne službe: 'Zaradi vas se počutimo varne'

Predsednica je najprej obiskala Gasilsko reševalno službo Kranj, kjer se je srečala z direktorjem Tomažem Vilfanom in poveljnikom Andražem Šifrerjem . V prostorih, kjer delo opravljajo pripadniki službe, ima sedež tudi regijski center za obveščanje Kranj, kjer je predsednica o delu operaterjev na številki 112 govorila z direktorjem Matejem Kodričem , so sporočili iz njenega urada.

Obisk je nadaljevala na Policijski upravi Kranj in kranjski policijski postaji, kjer je opravila pogovore z direktorjem uprave Urošem Povalejem. Na obisku sta se ji pridružila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle.

Obisk je zaključila v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer so jo sprejele direktorica Petra Rupar, strokovna direktorica Anja Jovanovič Kunstelj ter pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbo Mojca Strgar Ravnik. V spremstvu predstojnika urgentnega centra Roberta Carotte si je ogledala potek dela v centru.

Pirc Musarjeva je v izjavi za medije po koncu obiska poudarila, da večina Slovencev današnji praznik preživlja v krogu svojih najbližjih. Prav zaradi policistov, gasilcev, medicinskih sester, zdravnikov in drugih, ki so danes na svojih delovnih mestih, se počutijo mirno in varno. Vedo namreč, da bodo v primeru, da bodo potrebovali pomoč, to tudi dobili.

"Poklici, ki jih opravljate, nosijo posebno poslanstvo in vrednote - plemenitost, solidarnost, srčnost in humanost. Naloga naše države pa je, da vzpostavlja in ohranja pogoje za neprekinjeno delovanje ključnih družbenih podsistemov v Sloveniji. To pomeni zagotavljati ustrezne in dovolj številčne kadre, investicije, opremo in usposabljanje," so jo povzeli v uradu.

Ob koncu obiska se je predsednica zahvalila tudi vsem družinskim članom tistih, ki so danes v službi, ter jim zaželela prijetne praznike: "Vem, da je brez tistih, ki danes delajo, težko. Upam, da razumete, da tudi družine pomembno prispevate k njihovemu poslanstvu. Vsem skupaj želim srečne in mirne božično novoletne praznike ter dan samostojnosti in enotnosti."