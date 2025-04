Predsednica obžaluje koalicijsko zavračanje kandidatov za guvernerja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je namreč pred dvema tednoma koalicijskim poslanskim skupinam predstavila dve novi imeni za vodenje Banke Slovenije. Prva je bila ekonomistka Ksenija Maver , v preteklosti vodja odseka za mednarodne finančne institucije, ki je delovala tudi v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki, trenutno pa je zaposlena pri nemški razvojni agenciji GIZ kot vodja projekta v Burkina Fasu in Ruandi. Drugi pa je makroekonomist Damjan Kozamernik , nekdanji prvi analitik Banke Slovenije, danes pa vodja oddelka za strategijo, trajnostni razvoj in raziskave na SID banki.

Tako kot v primeru nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, ki ga je predsednica za guvernerja predlagala novembra lani, sta tudi sedaj predlagana kandidata "kompetentna, profesionalna in mednarodno priznana, ki sta bila pripravljena svoje znanje in izkušnje usmeriti v odgovorno vodenje Banke Slovenije", je v odzivu za STA na negativno mnenje koalicije o imenih navedla Pirc Musar.

Slovenija si po njenem mnenju zasluži neodvisnega guvernerja, ki bo užival strokovni ugled in mednarodno zaupanje. "Koalicijsko ravnanje, kjer se kandidate zavrača preprosto zato, ker 'se lahko' in 'ker niso naši', ob tem, da se povsem prezre njihovo strokovnost, ne vodi v krepitev institucij, temveč v njihovo razvrednotenje," je zapisala.

Ob tem je dodala, da bo svojo vlogo predsednice republike še naprej opravljala odgovorno in državotvorno, postopek iskanja ustreznega kandidata pa nadaljevala z enako mero resnosti in odprtosti. "Poiskala bom nove kandidate, kot sem predstavnikom koalicijskih stran povedala že na zadnjem sestanku, pa sem vedno pripravljena prisluhniti tudi njihovim novim predlogom," je zapisala. Stabilno, neodvisno in strokovno vodstvo Banke Slovenije je zagotovo v interesu države, meni.

"Naša skupna naloga in odgovornost bi morala biti, da dobimo kredibilnega guvernerja in varuha človekovih pravic in ne strankarsko kupčkanje ter predvolilne kalkulacije," je bila ostra.

Verjame, da si Slovenija zasluži več - spoštovanja do institucij, vsebinskega dialoga in odgovornosti od tistih, "ki so bili izvoljeni, da služijo javnemu interesu". "Zato pri iskanju kandidatov za guvernerja in varuha človekovih pravic ne bom odstopala od standardov, ki jih ti funkciji zahtevata," je podčrtala.

Koalicija je namreč predsednico republike Natašo Pirc Musar v torek obvestila, da nobeden izmed dveh predstavljenih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije ne more računati na njihovo podporo.

Vodja največje koalicijske poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je danes v DZ dodatno pojasnila, da so si v koaliciji zastavili "kriterije, katere so tiste veščine, ki bi naj jih imel guverner", v obeh primerih pa jim "je nekaj manjkalo". Na vprašanje, ali bomo dobili guvernerja še v tem mandatu, pa je odgovorila, da pogovori z uradom predsednice potekajo, vsi pa da imajo isti cilj - čim prej dobit kompetentno osebo in človeka z vizijo.

Pod vprašajem ostaja tudi imenovanje novega varuha človekovih pravic. V zadnjih tednih si je predsednica prizadevala z iskanjem dvotretjinske podpore oz. 60 poslanskih glasov Dijani Možina Zupanc. Pri tem je koalicija napovedala svojo podporo, ne pa tudi poslanci opozicije, kar bi omogočilo zadostno število glasov za njeno izvolitev.

Vodjema obeh institucij se je sicer v vmesnem času iztekel mandat, dosedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu januarja, dosedanjemu varuhu Petru Svetini pa februarja. Banko Slovenije trenutno vodi viceguverner Primož Dolenc, na čelu institucije Varuha pa je namestnik varuha Ivan Šelih.