Slovenija

Predsednica obžaluje odločitev vlade glede tožbe proti Izraelu

Ljubljana, 13. 03. 2026 12.49

Avtor:
STA M.V.
Intervju s predsednico Natašo Pirc Musar

Nataša Pirc Musar obžaluje odločitev vlade, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), ki da "v svet pošilja napačna sporočila glede konsistentnosti slovenske zunanje politike," so sporočili iz njenega urada. "Izkazane nenačelnosti ni mogoče z ničemer opravičiti," meni predsednica.

"Predsednica ne pozna podrobnosti zanjo presenetljive odločitve in tudi nima pristojnosti, da bi lahko vplivala na odločanje," so navedli v uradu in dodali, da je Nataša Pirc Musar večkrat javno podprla slovensko pridružitev tožbi.

Dodajajo, da so bili s stališčem predsednice glede pridružitve tožbi ICJ seznanjeni tudi predstavniki vlade. "Ob tem predsednica upa, da ta odločitev ni posledica predvolilnega pragmatizma in kalkuliranja. V vsakem primeru pa je jasna: glede na desetine tisočev žrtev genocida v Gazi in stotine tisočev žrtev genocida drugod po svetu, izkazane nenačelnosti ni mogoče z ničemer opravičiti," so zapisali.

Vlada v četrtek, ko se je iztekel rok, ni sprejela sklepa o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem. O predlogu ministrstva za zunanje in evropske zadeve je vlada razpravljala, a ni dobil zadostne podpore, kar je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon obžalovala.

Dvaindvajset nevladnih organizacij in kolektivov, med njimi Amnesty International Slovenije, je danes izrazilo zgroženost in globoko razočaranje nad to odločitvijo. Označili so jo za sramotno.

Južna Afrika je tožbo vložila leta 2023, v njej pa Izrael med drugim obtožuje genocida nad Palestinci v Gazi. Tožbi se je doslej pridružilo več kot 15 držav, nazadnje v sredo Nizozemska in Islandija, je razvidno na spletni strani ICJ. Med državami, ki so se pridružile tožbi, so tudi Španija, Irska, Turčija, Mehika, Brazilija, Bolivija in Kolumbija.

nataša pirc musar vlada slovenija

'Če na netu Mojco spoznaš, lahko da je Blaž'

V ponedeljek prihod hladne fronte, zajele nas bodo padavine

alkimistos
13. 03. 2026 14.36
Musarca je prilezla iz neke kleti zgleda.. Prisluhi jo kaj zanimajo? Lewaške rabote so ji domača?
Odgovori
0 0
Sickk 2
13. 03. 2026 14.35
Tole je taka zalost, da vecje ne more bit, plus skrb vzbujajoce, da mnogi podperajo genocide, pr sds in sekti vemo, da so pristasi tega, ampak ostali? Zalost..
Odgovori
+1
1 0
Ejga-Tega
13. 03. 2026 14.32
Kaj pa poreče na vsebino objavljenih posnetkov, prisluhov? Ima tudi prste zraven?
Odgovori
+0
2 2
Peter.Klepec
13. 03. 2026 14.21
Zanimivo, na kaj se odziva, še bolj, na kaj se ne odziva.
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
13. 03. 2026 14.19
Mosad je zagrozil z povracilnimi ukrepi in so se pokakali
Odgovori
+2
2 0
Thor78
13. 03. 2026 14.17
A bo precednica države kaj komentirala rabote levih, a ja tudi sama vpletena.
Odgovori
-1
1 2
najboljsa24
13. 03. 2026 14.16
Kaj pa poreče o razkritjih glede korupcije?
Odgovori
0 0
Petur
13. 03. 2026 14.11
če en stavek pove dobro je vedno boljše kot nič..
Odgovori
0 0
Roso
13. 03. 2026 14.10
Še kakšen posnetek je v rokavu , pa je bolje ne pristopiti tožbi ICJ da ne priplava na površje.
Odgovori
+1
1 0
Julijann
13. 03. 2026 14.04
A tudi to obžaluje, da ljudje slišimo o vsej bedi leve politike. A jo korupcija nič ne gane? Hm, tudi sama se je menda dobro znašla.
Odgovori
+0
2 2
knap11
13. 03. 2026 14.11
Jukijan.... Verjetno da predsednica obžaluje vso bedo leve in enako desne politike. A se strinjaš?:)
Odgovori
-2
0 2
Ejga-Tega
13. 03. 2026 14.33
Ne more ona obžalpvat bedo levih, ko je pa sama leva. Skoraj že skrajno
Odgovori
0 0
pusi
13. 03. 2026 14.03
Kokokoko....
Odgovori
0 0
Castrum
13. 03. 2026 13.56
Kaj pa Predsednica pove glede tega kažina s posnetki?
Odgovori
+9
10 1
proofreader
13. 03. 2026 13.49
Tudi ona se je znašla v prisluhih. Kučan je nagajal Golobu in podprl Musarjevo namesto Kosovo.
Odgovori
+7
8 1
proofreader
13. 03. 2026 13.48
To ni moja predsednica.
Odgovori
+2
7 5
knap11
13. 03. 2026 14.13
prof... pa jasno da ni tvoja..... ... Ker ti bi raje koga bolj zarukanega za predsednika.
Odgovori
-1
0 1
devlon
13. 03. 2026 13.41
Toliko o floskulah, kaj je vsako življenje pomembno in sveto... 50k so jih potamanili na tlesk, svet pa ob tem le zazeha. Zato, da se bo od 'izbrano' ljudstvo množilo. Res ljubeč in pravičen bog, ni kaj.
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
13. 03. 2026 13.38
pv burekjem več ne vabi na ples-sedaj pravi "sanjajte z menoj".....
Odgovori
+0
2 2
Noleani
13. 03. 2026 13.36
Enkrat v tem mandatu vlada glede zunanhe politike ujrepa preudarno in v korist Slovenije a slovenska predsednica to obzaluje. Se malo pa se mi bodo besede Vesne V v dolecenih prisluhih zdele se kako resnicne.
Odgovori
+1
4 3
Brane123
13. 03. 2026 13.58
daj prosim te, preseli se v Izrael in jim tam lezi v zadnjico
Odgovori
+0
1 1
Voly
13. 03. 2026 13.30
Ko je bilo pa potrebno stopiti na stran Španije, ki se je uprla agresiji ZDA in Izraela, je bila pa tiho!
Odgovori
+4
8 4
PandaBear
13. 03. 2026 13.34
saj je bila pametna... samo španija ima še druga sredstva poleg svojih baz s katerim lahko pomaga USA... koga bo pa Musarca poslal? 8.marec v napihljivih čolnih?
Odgovori
+5
6 1
Mens sana
13. 03. 2026 13.27
..............smrti Židov med II svetovno vojno svet objokuje še danes, žrtve divjanja Židov so komaj omembe vredne oz. prepovedana tema..............., Amerika je bila nekoč svetilnik demokracije, danes je vse moralne standarde povozila z pogromi, ki jih izvaja po diktatu Židov...................
Odgovori
+2
6 4
bb5a
13. 03. 2026 13.27
Bi Bilo boljš, da bi obtožbe vložil proti našim politikom, ki več kot očitno organizirano kradejo... celo video material obstaja...
Odgovori
+5
9 4
