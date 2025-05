Nezadovoljna s CVZ? Predsednica želi svojo varnostno ekipo

V predsedniški palači poklon predsednice Nataše Pirc Musar prostovoljkam in prostovoljcem za pomoč, prispevek ter za krepitev medsebojne povezanosti: "Srečno in iskrena hvala čisto vsakemu od vas."

In kako takšno odločitev politične prvokategornice razume šef policije?

Je to vendarle nova odmevna nezaupnica policijskim vrstam? "Ne, nikakor ne gre za nezaupanje pri varovanju, tudi sam kot predstojnik policije ali vodja centra ni prejel nobene pritožbe ali karkoli podobnega s strani urada predsednice ali kakšne druge varovane osebe," je povedal Damjan Petrič. Teh je bilo v preteklosti sicer precej, najbolj pa so odmevale pritožbe tožilke Mateje Gončin, ki je zaradi domnevnih kršitev urada za varovanje državi napovedala celo tožbo.

Prav v luči teh dogodkov je minister napovedoval velike spremembe, ki pa, tako nekdanji šef policije dr. Anton Olaj, očitno niso prinesle želenih rezultatov: "Razumem, da ta reforma gospoda Poklukarja in izvedbeno trenutnega v.d. generalnega direktorja policije nekako ni dovolj prepričljiva, da se najvišji predstavniki ne bi spogledovali z novim pristopom." Da vendarle odločitev nekoliko preseneča, še dodaja. Nenazadnje je tudi zaradi zelo podobne odločitve Roberta Goloba po sporu svoj položaj zapustila Tatjana Bobnar. Danes je Bobnarjeva del predsedničinega urada, njena tesna sodelavka, svetovalka za področje varnosti. "Zdaj je v bistvu nekako spremenila svoje mnenje in svoje prejšnje stališče, da naj bi takšno novo varovanje ogrožalo enotnost in strokovnost varovanja. To menda naj ne bi bil problem. Kar kaže na neka dvojna merila ali pa, ne bom rekel, neprincipielnost," dodaja Olaj.