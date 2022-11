Predsednica po slovensko ... Slovenija gre naprej!

Izvolili smo predsednico, a v prvih urah in dneh po njeni izvolitvi smo lahko poslušali predvsem o neverjetnem uspehu njenega protikandidata, o njegovih pravih izbirah strategije in modrem nastopu.

Ko se je v misli naroda (končno) spet vrnila predsednica, je bilo najbolj enostavno kot škodljive izpostaviti osebnostne značilnosti, ki so sicer bile za kandidaturo potrebne, a ki ženskam v Sloveniji (še posebno javno izpostavljenim političarkam) nikakor ne pristojijo. Njena odločnost in glasnost naj bi tako v prihodnje postali (politični) problem. Zdelo se je, kot da se za vsemi analizami skriva strah, navdan z vprašanjem, v kakšnih odnosih bo z ostalimi nosilkami in nosilci politične moči, če je (kot ženska) tako povzpetniška, ohola, željna pozornosti in moči, da je kandidirala in postala kar prva predsednica?

icon-expand Volilna skrinjica FOTO: AP

Izvolitev predsednice tako nikakor ne predstavlja razloga za (pre)veliko slavje, še posebej ne, če bomo v prihodnjih letih predvsem pri kritikah predsednice uporabljali povsem drugačna merila, kot smo jih, ko so državo vodili moški. Že sama volilna kampanja je ponudila dober vpogled v stanje seksizma na Slovenskem – zdelo se je, da mnogi v kandidaturi in izvolitvi ženske na položaj, ki naj bi v skladu z naravno dediščino stereotipiziranja pripadal moškim, vidijo nevarnost. Slovenija gre naprej! Zgolj grozodejstvu, ki ga preživljajo Američanke po tem, ko je konservativna večina na vrhovnem sodišču odločanje o svobodnem rojstvu otrok prepustila zveznim državam, se imamo zahvaliti, da so nekateri mediji (končno) nekaj dragocenih minut, namenjenih strateškim vprašanjem prihodnosti Slovenije, posvetili tudi temeljni pravici žensk. V novem mandatu bo namreč predsednica lahko imenovala nove kandidate in kandidatke za sodnike in sodnice ustavnega sodišča, kar bi v praksi lahko pomenilo marsikaj. Ker nobeno stališče ni odražalo jasne možnosti ukinitve tega civilizacijskega dosežka, je hitro spet nastopil čas za pomembnejše teme.

icon-expand Ana Pavlič FOTO: Urban Baumkirhner

Kljub temu, da je ravno med kampanjo Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) objavil novo lestvico, kjer je naša država obdržala 12. mesto od lani (ko je bila Slovenija sploh edina država, ki je na tem merjenju nazadovala), pa smo rezultat znižali še za 0, 1 točke, da bi na koncu zbrali 67, 5 točke. Zadnja leta nazadovanja Slovenije lahko pripišemo zaostanku, ki ga imamo za državami, ki enakost razumejo in poskušajo udejanjati v ustreznem institucionalnem in družbenem okvirju, kot predpogoj, ki zagotavlja demokratično izkušnjo vsem. Enakost kot nadstrankarsko vprašanje, kot pogoj svobode in demokracije, si lahko predstavljamo? Sprejemanje spolno občutljive zakonodaje, zbiranje ustreznih (tudi po spolu ločenih) podatkov, ki bodo omogočili, da najbolj ranljivim pomagamo najprej. Upoštevanje različnega položaja spola pri okrevanju in pripravah na krizo, si lahko kaj takega zamislimo? Daleč je še enakost. Slovenija gre naprej, s svojim tempom.

Besedilo je bilo pripravljeno v sklopu projekta Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja, in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.