Predsednica pojasnila svoje razloge za pomilostitve

Pirc Musarjeva je uvodoma pojasnila, da je pomilostitev akt milosti, ki je namenjen osebam s kriminalno preteklostjo, kot predsednica republike pa se zanj odloča v izjemnih okoliščinah in zelo restriktivno.

Kot pogoj za pomilostitev mora po njenih besedah biti izpolnjen vsaj eden od naslednjih petih razlogov. V primeru splošno znanih objektivnih okoliščin in v primeru posebnih izjemnih osebnih olajševalnih okoliščin na strani obsojenca, ki so nastale po tistem, ko je kazen že izrečena in jih sodišče ob izreku sankcije ni moglo upoštevati. Če so v konkretnem primeru na strani storilca podane okoliščine, ki jih sodišče že v okviru sojenja ni moglo upoštevati, so pa v korist obsojenca. Če obstajajo posebni objektivni razlogi, ki terjajo korekcijo morebitne strogosti zakona oz. vrste sankcije ali višine izrečene kazni in če obstajajo posebni subjektivni razlogi na strani obsojenca, ki iz razlogov humanosti terjajo korekcijo morebitne strogosti zakona oz. vrste sankcije ali višine izrečene kazni, je naštela.