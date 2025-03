Predsednica predlagala novo varuhinjo človekovih pravic

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je koaliciji sporočila svoj predlog za naslednjo varuhinjo človekovih pravic. Kot so potrdili v eni od koalicijskih strank in kot poroča portal Info360, je to doktorica prava in dosedanja namestnica varuha, Dijana Možina Zupanc.

Za izvolitev varuhinje je potrebna podpora dveh tretjin poslanskih glasov.