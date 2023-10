Predsednica razrešila sodelavko: 'Nisem se imela priložnosti zagovarjati'

Za odločitev se je odločila kljub svojemu jasnemu stališču glede pravice do umetne prekinitve nosečnosti. A kot so sporočili iz njenega kabineta, čeprav stališč organizatorjev Pohoda za življenje 2023 ne podpira, pa poudarja, da imajo tudi oni pravico do izražanja svojega mnenja.

Za svojim dejanjem še vedno stoji. Kot pojasnjuje, so naključni mimoidoči v ponedeljek na Kongresnem trgu ob pogledu na zastavice izvedli mirno protestno akcijo. "Odstranili smo zastavice, vendar jih pri tem nismo poškodovali. Kmalu zatem so jih znova zapičili v zemljo," pove.

A kot pojasnjuje Sara Štiglic, sama pri razhodu s predsednico ni dobila možnosti za diskurz s Pirc Musarjevo. "Po seriji zapisov na družbenem omrežju sem kontaktirala urad predsednice, kjer so me obvestili, da bom najverjetneje razrešena. Prosila sem za pogovor, da bi v tej zgodbi dobila tudi svoj glas, vendar pa te možnosti nisem dobila," je povedala. Pozneje so jo le obvestili o njeni razrešitvi.

V sporočilu za javnost so kot razlog za razhod s članico Mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike navedli njeno "neprimerno komunikacijo", o čemer da so se z njo tudi pogovorili.

Pravico do svobode izražanja sicer podpira, a poudarja, da ta ni neomajna. "Ta pravica ima svojo mejo. Zavedati se moramo, da se ta pravica, ko oseba poseže v pravice, ki so zapisane v ustavi, konča," je jasna.

Ob tem je dejala, da je bil odziv organizatorjev letošnjega Pohoda za življenje na njeno dejanje veliko bolj nasilen. "Video, ki so ga objavili na spletu, ne pokaže celotnega dogajanja. Začeli so me odrivati, mi groziti, da me bodo že našli v Ljubljani, da me bodo pretepli. Eden od njih mi je dejal, da če razrežem njihov transparent, bo on mene razrezal," opiše interakcijo.

Meni, da je sporno tudi to, da imamo po večletnem boju žensk za pravice do odločanja o svojem lastnem telesu še vedno diskurz, pogovore o odvzemu te pravice. "Razumem argument predsednice za razrešitev, vendar pa se z njim ne strinjam," pravi ter dodaja, da daje Pirc Musarjeva s tem večji glas tistim, ki so proti ohranitvi z ustavo zagotovljene pravice žensk.

"Nasilje je pravzaprav njihova komunikacija, da je splav uboj. To je nasilje nad ženskami. Tiste, ki so ga že izvedle, o njem razmišljajo ali pa ga še bodo, v resnici posredno označujejo za morilke," meni. Svojega dejanja na Kongresnem trgu zato ne obžaluje, če bi se vrnila v preteklost, bi ravnala enako.

Poudarja, da je pomembno, da na to odločitev ne vpliva nihče ter da na osebe, ki sprejemajo to odločitev, nihče ne izvaja pritiska . "Neokonzervativna gibanja to redno počnejo. Z molitvami pred bolnišnico. Z oglasi. Vse to so pritiski. Vse to je tiho in sistematično nasilje," pravi.

Saro Štiglic je podprla tudi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač , ki meni, da gre že pri samih zastavicah na Kongresnem trgu in njihovem pomenu za obliko nasilja. "Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je ustavno zagotovljena svoboščina. Ni zapoved. Ni navodilo o ravnanju posameznice. Je možnost svobodne odločitve," je jasna.

Poudarja, da so se dekleta, ki so odstranila zastavice, na sporočila Pohoda za življenje odzvala na način, ki je bil hkrati zelo jasen in nenasilen. "Kdor vandalizem vidi v puljenju zastavic - kaj je zanj zasajanje teh istih zastavic, katerih namen je bil še okrepiti simbolno nasilje, ki ga izraža osnovno sporočilo Pohoda za življenje? Kaj bi bilo v tej konkretni situaciji za predsednico sploh legitimna oblika protesta, če je simbolna gesta puljenja zastavic vandalizem?"

"To ni samo izražanje stališč do abortusa in posredno tudi do pravice do abortusa. Gre za načrtno vzbujanje emocionalnih reakcij na reproduktivno svobodo žensk, pa tudi na spolne in seksualne identitete, ki odstopajo od patriarhalne delitve vlog, za pritiske na politične akterje in akterke, vključno s političnimi strankami. Akcije pred ginekološkimi klinikami in ambulantami pa so celo neposreden pritisk na konkretne ženske," še zaključi Mencinova.

Levica: Takšna odločitev predsednice se nam zdi zgrešena

A kritike ne prihajajo le iz vrst aktivistov. Kritična je tudi vladna stranka Levica. "Takšna odločitev predsednice se nam zdi zgrešena, Sari Štiglic pa izražamo vso podporo in poudarjamo, da podpiramo akcije za obrambo temeljnih pravic," so jasni, ki jih je novica, da je mlada aktivistka zaradi mirne, nenasilne in simbolne akcije za obrambo pravice do splava izgubila mesto v Mladinskem posvetovalnem odboru predsednice države.

Ob tem so poudarili, da je svobodno odločanje o rojstvu pravica, izborjena in pridobljena v stoletnih bojih ženskih emancipatornih gibanj. V Sloveniji jo zagotavlja 55. člen ustave, ki nalaga tudi, da država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine.