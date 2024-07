Predsednica: Redki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je Anita

Po novici, da se je poslovila humanitarka in prostovoljka Anita Ogulin, so se ji številni poklonili z lepimi zapisi in spomini. Odzvale so se tako organizacije kot posamezniki. Predsednica države Nataša Pirc Musar je izpostavila, da se le redki dotaknejo takšnega števila src, kot se jih je Anita. Da mu je v veliko čast, da jo je poznal, je zapisal tudi premier Robert Golob.

Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin in ZPM je zapisala, da jih je danes doletela velika izguba. "Po neutrudnem boju z boleznijo, v katerega je vložila vso svojo moč in hrabrost, se je poslovila naša predsednica Anita Ogulin. Anita je bila humanitarka z veliko začetnico, izjemna in neponovljiva," je zapisala. Kot pravi, jih je skozi vsa ta leta spremljala, jih mentorirala in jim privzgojila vrednote, ki so se globoko zakopale v njihova srca in duše. "Po toliko letih dela z njo in ob njej smo postali suvereni na področju humanitarnosti. Njeno poslanstvo bomo ponosno nadaljevali, saj njena svetloba ne bo nikoli ugasnila in njeno delo ne bo nikoli pozabljeno," je še zapisala. "Redki so posamezniki, ki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je draga Anita. Vest o njeni smrti me je globoko prizadela," je zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar in dodala, da je njena prisotnost pustila neizbrisen pečat v življenju množice ljudi, ki so jo poznali, neštetih pa se je dotaknila njena pomoč. "Sočutno srce, prijaznost in predanost podpori ranljivim so navdihovali mnoge in njeno delo bo za vedno ostalo del našega spomina. Svojcem izrekam globoko sožalje," je zapisala.

Anita Ogulin prejela državno odlikovanje zlati red za zasluge FOTO: Urad predsednice Republike Slovenije icon-expand

Da mu je bilo v veliko čast poznati takšno osebo in sodelovati z njo, je zapisal tudi premier Robert Golob. "Njena topla beseda in požrtvovalnost, njeno neutrudno delo, so mnogim dali upanje in moč. Vzgled. Njena dejanja so in bodo v nas pustila velike sledi. Vsem svojcem in sodelavcem izrekam iskreno sožalje," je zapisal.

Ogulinovi se je poklonil tudi minister Luka Mesec, ki je poudaril, da je bilo njeno življenje posvečeno pomoči najranljivejšim med nami, zlasti otrokom in družinam v stiski. "Skupaj smo se znašli v marsikaterem boju. Predvsem v skupnih prizadevanjih za brezplačna kosila v šolah ter za odpis dolgov najrevnejšim. Anita, počivaj v miru," je zapisal. Iskreno sožalje je izrazilo tudi Ministrstvo za kulturo. "Njeno nesebično delo je segalo daleč preko meja vsakdanjih obveznosti; bilo je poslanstvo, ki ga je živela in dihala. Naj njen duh in dediščina živita naprej v vseh, ki jih je navdihnila s svojim delom in življenjem," so zapisali.

"Njena neustavljiva borba in upanje za boljšo prihodnost za vsakogar naj nam bosta vsak dan znova v navdih, da ne bomo odnehali v prizadevanjih za boljšo družbo. Delo Anite Ogulin ne bo nikoli pozabljeno, njeno ime pa bo za vedno zapisano z zlatimi črkami v zgodovini," je zapisala Vrečkova.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je zapisala še, da je Ogulinova življenje posvetila spreminjanju sveta na bolje in izpostavila projekt Botrstvo. "Ena najbolj uspešnih humanitarnih akcij, ki se je zasidrala v naša srca, temelji na medsebojni pomoči, zagotavljanju enakih možnosti in ohranjanju človekovega dostojanstva. Ponosni smo lahko, da so med nami tako veliki ljudje, kot je bila Anita Ogulin," je zapisala.

Anita Ogulin FOTO: Bobo icon-expand

"Močno boli slovo gospe Anite Ogulin, dobrotnice, humanitarke, človeka z veliko začetnico. Gospa Anita, vaša požrtvovalnost in neizmerna dobrota nas bosta vselej opominjali, kaj je vredno največ, kako lahko vsi postanemo boljši. Vaša srčnost je in bo svetila močneje kot tema stisk številnih ljudi, med njimi otrok, ki ste jih skupaj z vašimi sodelavci pogumno premagovali. Hvala vam, počivajte v miru," je zapisal evroposlanec Matjaž Nemec. "Na tisoče src je danes strtih ob tvojem slovesu, na tisoče src in duš, ki si se jih dotaknila, zacelila, osmislila. Nepojmljivo je, da si ti, nepopustljiva borka za druge, za dobro in pravično, izgubila svojo bitko. Če kdaj, danes tudi moja duša kriči: zakaj?!! Sled, ki jo puščaš za sabo, ne bo nikoli zbledela. Tvoja toplina, tvoja srčnost, odločnost, predanost. Ko zmanjka besed za opisati tako čudovito in edinstveno bitje, kot si bila ti, ostane le občutek. Energija. Ljubezni in hvaležnosti. Iskreno sožalje družini in svojcem," je zapisala nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.