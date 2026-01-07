Predsednica republike bo v DZ poslala ime kandidata za guvernerja

Na ponovljeni poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar za možne kandidate za guvernerja Banke Slovenije je do izteka roka 8. decembra prišlo 10 prijav. Predsednica je nato opravila pogovore s prijavljenimi kandidati ter se sestala z vodji poslanskih skupin v DZ, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Koga predlaga za guvernerja, mora DZ obvestiti v 30 dneh po izteku roka za oddajo predlogov, to je do danes.

Imen v uradu predsednice niso razkrili, med kandidati, ki so oddajo kandidature potrdili, ali pa so se njihova imena omenjala v času posvetovanj, so med drugim namestnik guvernerja Primož Dolenc, viceguvernerja Marko Pahor in Milan M. Cvikl ter nekdanji član uprave nekdanje Nove KBM Matej Falatov. Slednji naj bi prišel v ožji izbor, vmes pa so se pojavili pomisleki, saj ga po poročanju medijev obremenjuje še nepravnomočno zaključen prekrškovni postopek pri Banki Slovenije.