Slovenija

Predsednica republike bo v DZ poslala ime kandidata za guvernerja

Ljubljana, 07. 01. 2026 06.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Banka Slovenije

Predsednica republike bo v DZ posredovala ime kandidata za guvernerja Banke Slovenije. S poslanskimi skupinami je govorila o dveh kandidatih, največ možnosti naj bi imel namestnik guvernerja Primož Dolenc, ki Banko Slovenije po končanju mandata prejšnjega guvernerja Boštjana Vasleta vodi že eno leto.

Na ponovljeni poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar za možne kandidate za guvernerja Banke Slovenije je do izteka roka 8. decembra prišlo 10 prijav. Predsednica je nato opravila pogovore s prijavljenimi kandidati ter se sestala z vodji poslanskih skupin v DZ, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Koga predlaga za guvernerja, mora DZ obvestiti v 30 dneh po izteku roka za oddajo predlogov, to je do danes.

Imen v uradu predsednice niso razkrili, med kandidati, ki so oddajo kandidature potrdili, ali pa so se njihova imena omenjala v času posvetovanj, so med drugim namestnik guvernerja Primož Dolenc, viceguvernerja Marko Pahor in Milan M. Cvikl ter nekdanji član uprave nekdanje Nove KBM Matej Falatov. Slednji naj bi prišel v ožji izbor, vmes pa so se pojavili pomisleki, saj ga po poročanju medijev obremenjuje še nepravnomočno zaključen prekrškovni postopek pri Banki Slovenije.

Preberi še Bo guverner imenovan še v tem mandatu?

Centralna banka je brez guvernerja od 8. januarja lani, ko se je Boštjanu Vasletu iztekel šestletni mandat. Pirc Musarjeva je na to mesto predlagala nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, a ga DZ ni potrdil. V koaliciji so vztrajali pri kandidatki, državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec. Predsednica je nato predlagala še nekaj kandidatov, od katerih pa nihče ni prepričal koalicije, zato se postopki nikoli niso nadaljevali do glasovanja na plenarni seji.

Kandidat v DZ potrebuje 46 poslanskih glasov. Če bo glasovanje uspelo, bo v Banki Slovenije stekel postopek ugotavljanja usklajenosti izvoljenega kandidata z določbami člena zakona o Banki Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja funkcij s funkcijo guvernerja. Novega guvernerja bi tako lahko po izračunih urada predsednice republike dobili najprej konec februarja, najpozneje pa konec aprila.

banka slovenije guverner imenovanje nataša pirc musar

Še vedno možne težave v prometu, na Primorskem tudi zaradi burje

