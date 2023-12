Predsednica republike nezadovoljna s plačo

Omenjeni člen izjemo naredi pri sodnikih in državnih tožilcih, saj jim priznava pravico do dodatka za dvojezičnost, položajnega dodatka, dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost. Čeprav je ustavno sodišče o tem že odločalo in ugotovilo, da neskladnosti z ustavo ni, v uradu predsednice menijo, da rešitev ni ustrezna. " Ostali funkcionarji so v primerjavi s sodniki in državnimi tožilci postavljeni v neenak oziroma manj ugoden položaj, " je zapisal Krek.

Spomnil je, da nekateri funkcionarji, med drugimi predsednica republike in vsi funkcionarji v njenem uradu, niso upravičeni do prav nobenega dodatka, torej niti do dodatkov, do katerih so upravičeni funkcionarji sodne veje oblasti niti do pavšala, do katerega so upravičeni poslanci, kot tudi ne do vsaj dodatka za nerazdružljivost funkcije, čeprav ta funkcija velja tudi za njih. "V tem primeru po našem mnenju ne gre za urejanje različnih pravnih položajev (javnih uslužbencev, funkcionarjev) na različne načine, temveč za urejanje enakih pravnih položajev (funkcij predsednice republike, funkcionarjev v Uradu, funkcionarjev izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti, ki so med seboj enakovredne) na različne načine, kar pa ne more biti ustavno skladno," je poudaril.

Kot je še zapisal Krek, so v uradu predsednice prepričani, da gre pri pravici do dodatkov kot enega izmed sestavnih delov plače za neupravičeno in neustavno neenak položaj predsednice republike in funkcionarjev v Uradu v primerjavi z javnimi uslužbenci pa tudi s funkcionarji sodne veje oblasti.

Neupravičeno, po njihovem mnenju, je tudi to, da trenutno določena višina plač funkcionarjev "nikakor ne odraža plačila za vse njihovo dejansko opravljeno delo". Poudarjajo, da tako predsednica republike kot funkcionarji v Uradu svoje "delo" ob izvrševanju svojih funkcij opravijo preko vseh časovnih zakonskih maksimumov, ki jih za varstvo delavcev določa Zakon o delovnih razmerjih. "In za to ne dobijo dodatnega plačila ali nadomestila."