Predsednica republike pred novo kadrovsko križanko

Sedanja garnitura ustavnega sodišča se bo do aprila naslednje leto precej spremenila, večini bo devetletni mandat do takrat potekel. Kot prvi oktobra Špelci Mežnar, Marku Šorliju novembra. Zato predsednica republike že zbira prijave možnih naslednikov. Kandidate lahko nato predlaga iz tega nabora ali pa nominira tudi druge. Z vodji poslancev pa se bo o imenih pravnih strokovnjakov začela pogovarjati po izteku javnega poziva, 26. maja.

Predsednica mora zaključiti še dolgotrajno iskanje imena za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic, pri slednjem potrebuje 60 glasov in mora seči tudi do opozicije. A so ji krščanski demokrati glede kandidatke Dijane Možine Zupanc dali košarico.

"Prepričan sem, da bo do nekega skupnega razumnega rešitve zagotovo prišlo, predvsem je tu, da to rešitev najde predsednica republike in si absolutno želim, da bi dali to končno z dnevnega reda," pravi Matej Arčon, podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Predsednica republike zdaj poudarja pomen"skrbnega in preglednega postopka imenovanja ustavnih sodnikov, ki s svojo neodvisnostjo in strokovnostjo zagotavljajo varstvo ustavne ureditve ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin".

Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora, pa pravi, da tukaj ne sme biti političnega kupčkanja. "Za ustavne sodnike potrebujemo ljudi, ki imajo ne samo ustrezno pravno znanje, ampak tudi moralno integriteto in kompas, ki jim bodo državljani in državljanke zaupali, ki vedo, ali je njihova funkcija združljiva z drugimi funkcijami ali ne."

Predlagani kandidati morajo v končni fazi v državnem zboru na tajnem glasovanju zbrati podporo večine poslancev; ki jo koalicijski trojček načeloma ima.