Pirc Musar o vrednotah, ki niso leve ali desne, Janša o političnem kapitalu

Pirc Musar je v nagovoru izpostavila pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. "Te vrednote zame niso ne leve ne desne. So univerzalne, so vrednote demokratične države, so moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra," je dejala.

Izpostavila je, da bo vedno opozorila, ko bo ocenila, da so ogroženi ustavni red in njegova načela, neodvisnost institucij ali človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot je dejala, so "ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo".

Prav tako je napovedala, da bo opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo. Vlado je pozvala tudi, naj se izogiba t. i. omnibus zakonom, saj ti po izkušnjah ustvarjajo dodatne pravne dileme in izzive v odnosu do ustave ter veljavne zakonodaje.

Predsednica republike je posebej poudarila tudi pomen sodelovanja z opozicijo in širšega dogovora pri ključnih razvojnih in sistemskih vprašanjih. "Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče," je dejala.

Ob zaključku je vladi predala poročila dosedanjih Predsedničinih forumov in poudarila: "Demokracija ni tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši. Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati."