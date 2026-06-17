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Pirc Musar o vrednotah, ki niso leve ali desne, Janša o političnem kapitalu

Ljubljana, 17. 06. 2026 10.09 pred 23 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA N.L.
Nataša Pirc Musar sprejela novo vlado

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v predsedniški palači priredila sprejem za novoizvoljeno vlado. Še pred sprejemom ministrov sta se predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Pirc Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju.

Pirc Musar je v nagovoru izpostavila pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. "Te vrednote zame niso ne leve ne desne. So univerzalne, so vrednote demokratične države, so moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra," je dejala.

Izpostavila je, da bo vedno opozorila, ko bo ocenila, da so ogroženi ustavni red in njegova načela, neodvisnost institucij ali človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot je dejala, so "ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo".

Prav tako je napovedala, da bo opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo. Vlado je pozvala tudi, naj se izogiba t. i. omnibus zakonom, saj ti po izkušnjah ustvarjajo dodatne pravne dileme in izzive v odnosu do ustave ter veljavne zakonodaje.

Predsednica republike je posebej poudarila tudi pomen sodelovanja z opozicijo in širšega dogovora pri ključnih razvojnih in sistemskih vprašanjih. "Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče," je dejala.

Ob zaključku je vladi predala poročila dosedanjih Predsedničinih forumov in poudarila: "Demokracija ni tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši. Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati."

Predsednik vlade Janša se je Pirc Musar zahvalil za sprejem. Med drugim je dejal, da so z dosedanjimi predsedniki države vedno skušali delovati za skupno dobro. Poudarjali so stvari, ki jih povezujejo, kjer so enotni in izhajajo "iz velikega političnega kapitala, ki ga je Slovenija pridelala v času osamosvojitve". Kot je dejal, je ta vlada zavezana temu izhodišču.

Četrta Janševa vlada
Četrta Janševa vlada
FOTO: Aljoša Kravanja

Čestitka ob izvolitvi

Predsednica je sicer ob izvolitvi vlade premierju Janši ter ministrski ekipi čestitala z zapisom na družbenem omrežju X. Zapisala je, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Njihovo skupno delovanje pa mora biti po prepričanju predsednice zavezano varovanju človekovih pravic za vse "ter spoštljivemu medsebojnemu dialogu - tudi takrat, ko se v pogledih razlikujemo". "Samo s takšnim pristopom lahko krepimo zaupanje ljudi v državo, njene institucije in demokracijo," je dodala.

Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike, saj predstavljajo državo tudi navzven. Pirc Musar je sicer že ob izvolitvi dejala, da si na področju zunanje politike ne smemo privoščiti, da predsednik vlade govori eno, predsednik države pa drugo.

Razlika v odnosu do nekaterih zunanjih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade že pred ustanovno sejo umaknila palestinsko zastavo, ta pa je nato zaplapolala na pročelju predsedniške palače.

Četrta vlada Janeza Janše je mandat nastopila 4. junija. V njej je 15 ministric in ministrov, DZ pa je ministrsko ekipo potrdil z 49 glasovi za in 30 proti. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi v Resnici in poslanca narodnih skupnosti.

Nataša Pirc Musar Janez Janša nova vlada politika predsedniška palača

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
17. 06. 2026 12.10
Še pred volitvami je govorila, da ne bo podprla manjšinske vlade. Torej se obrača v desno in laže kot Jansha, Vrtovec, Tonin......
Odgovori
0 0
Ombolo
17. 06. 2026 12.07
Važno, da bo gorivo cenejše, davki nižji. Cena nafte pada, mi pa?
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
17. 06. 2026 11.59
še malo pa se bo predsednica obrnila v desno....kot že marsikdo, ka mu še delajo možgani...
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+1
3 2
Ombolo
17. 06. 2026 12.06
Ni ona maneken Borut.
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+1
1 0
iztok remskar
17. 06. 2026 11.54
zgledata kar nasmejana, lepo, upam da bosta dobro sodelovala
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+3
4 1
bronco60
17. 06. 2026 11.52
Bravo predsednica, nisi ne leva, ne desna, ampak si pa novi vladi krepko zažugala, kako naj vladajo, golobovi vladi ni tega napela.
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+9
9 0
hansgruber
17. 06. 2026 11.55
Ona je extremno leva, karkoli že to je pri nas, in skorumiprana do amena. Tako da...
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+1
4 3
komandos
17. 06. 2026 11.02
Zdaj se bo videlo če bo ta vlada začela delat za pravico in resnico PROTI Korupciji ,Kriminalu , Mafiji in nenazadnje proti komunizmu in stricem iz ozadja če tej Vladi to nebo uspelo pol se Sloveniji ne piše nič dobrega če zdaj ne uspe Potem v Sloveniji sploh ni več pošteni LJUDI da bi vodili to korupcijsko Republiko Slovenijo Najboljše bo da začnemo delati svako zase kot vsako prase
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+3
8 5
Ali63
17. 06. 2026 12.03
Hahaha! SDS in JJ delajo izključno in samo v svojo korist.
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-1
1 2
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