Predsednica s predlogom novih ustavnih sodnikov

Predsednica republike je javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču v uradnem listu objavila konec aprila. Jeseni se namreč mandata iztečeta aktualnima ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Na poziv so v uradu predsednice republike prijeli 13 prijav.

Pirc Musar je posvetovanja s poslanskimi skupinami o imenovanjih na ustavnem sodišču opravila junija. Že tedaj sta za favorita koalicije, ki ima skupno 50 poslanskih glasov, obveljala vrhovna sodnika Nino Betetto in Primož Gorkič.

Ti dve imeni bo predsednica predvidoma danes tudi uradno poslala v DZ.