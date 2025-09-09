Predsednica s predlogom novih ustavnih sodnikov

Predsednica republike je javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču v uradnem listu objavila konec aprila. Jeseni se namreč mandata iztečeta aktualnima ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Na poziv so v uradu predsednice republike prijeli 13 prijav.
Pirc Musar je posvetovanja s poslanskimi skupinami o imenovanjih na ustavnem sodišču opravila junija. Že tedaj sta za favorita koalicije, ki ima skupno 50 poslanskih glasov, obveljala vrhovna sodnika Nino Betetto in Primož Gorkič.
Ti dve imeni bo predsednica predvidoma danes tudi uradno poslala v DZ.
Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen pravni strokovnjak, ki je dopolnil najmanj 40 let starosti. O imenovanju kandidata, ki ga DZ predlaga predsednik republike, poslanci odločajo na tajnem glasovanju. Za izvolitev je potrebnih 46 glasov.
V prihodnjih mesecih pa predsednico republike čaka tudi začetek postopkov za imenovanje še treh novih ustavnih sodnikov. Spomladi prihodnje leto se namreč mandati iztečejo aktualnim ustavnim sodnikom Mateju Accettu, Klemnu Jakliču in Rajku Knezu.
