Predsednica v Cerkljah: Krepitev vojaškega letalstva je nujna

Vrhovna poveljnica obrambnih sil Pirc Musar je v nagovoru zbranim med drugim spomnila na dva mejnika slovenskega vojaškega letalstva, prvi bojni polet ljubljanske letalske stotnije med boji za severno mejo leta 1919 in prelet helikopterja Gazela, ki se je pridružil Teritorialni obrambi v osamosvojitveni vojni.
"Obe dejanji sta, vsako v svojem času, dejanji poguma, odločnosti in neomajne volje za obrambo slovenskega prostora ter pravico naroda do svobode in suverenosti. Vzpostavili sta temelje slovenskega vojaškega letalstva in dokazali, da sta pogled v slovensko nebo vedno spremljali tudi močna zavest in odgovornost do domovine in varnost njenih ljudi," je izpostavila.
Predsednico veseli, da se zadnja leta krepijo vlaganja v posodobitev vojaškega letalstva in zračne obrambe. To po njenih besedah zahtevajo tako mednarodne okoliščine kot tudi domače potrebe. "Sposobnost države, da zaščiti svoj prostor in svoje ljudi, je izraz njene neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in odgovornega zagotavljanja varnosti vseh generacij," je izpostavila Pirc Musar.
Ob tem se je zahvalila pripadnikom 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, da svoje poslanstvo, ki je eden ključnih izrazov državne suverenosti, opravljajo tiho, predano in brez iskanja posebne pozornosti ali priznanj. Tudi današnji dan odprtih vrat in povezanost z lokalnim okoljem po njenem mnenju dokazujeta, da ostajajo pripadniki brigade del ljudi, njihovega vsakdana in varnosti. Prav zaupanje, podpora in sodelovanje pa so vir notranje moči in temelj vojaškega poslanstva, je strnila predsednica
Obiskovalci bodo lahko vojašnico obiskali danes do 17. ure.
Med drugim bodo lahko od blizu spoznali opremo in oborožitev Slovenske vojske, si ogledali statične in dinamične predstavitve njenih letal in helikopterjev ter letala Uprave RS za zaščito in reševanje. Svoje dejavnosti bodo predstavili tudi lokalna društva in organizacije.
Pred govorom predsednice so izvedli tudi slavnostni postroj ob dnevu 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, Pirc Musar pa je ob tej priložnosti podelila kovanec predsednice štirim pripadnikom letalstva in zračne obrambe.
Vojaško letališče Cerklje ob Krki je največje vojaško letališče v Sloveniji in glavna baza enot vojaškega letalstva, v zadnjih letih pa postaja tudi vse pomembnejše Natovo oporišče. Namenjeno je usposabljanju in urjenju pilotov, varovanju zračnega prostora, civilnim potrebam, od vstopa Slovenije v Nato pa tudi podpori delovanja zavezniškega letalstva. V okviru letališča deluje vojašnica. Leta 2012 je bila poimenovana po Jerneju Molanu, ki je med osamosvojitveno vojno v Rigoncah padel v spopadu z agresorsko Jugoslovansko ljudsko armado.
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