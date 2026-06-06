Predsednica v Cerkljah: Krepitev vojaškega letalstva je nujna

Vrhovna poveljnica obrambnih sil Pirc Musar je v nagovoru zbranim med drugim spomnila na dva mejnika slovenskega vojaškega letalstva, prvi bojni polet ljubljanske letalske stotnije med boji za severno mejo leta 1919 in prelet helikopterja Gazela, ki se je pridružil Teritorialni obrambi v osamosvojitveni vojni. "Obe dejanji sta, vsako v svojem času, dejanji poguma, odločnosti in neomajne volje za obrambo slovenskega prostora ter pravico naroda do svobode in suverenosti. Vzpostavili sta temelje slovenskega vojaškega letalstva in dokazali, da sta pogled v slovensko nebo vedno spremljali tudi močna zavest in odgovornost do domovine in varnost njenih ljudi," je izpostavila.

Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki FOTO: Bobo

Predsednico veseli, da se zadnja leta krepijo vlaganja v posodobitev vojaškega letalstva in zračne obrambe. To po njenih besedah zahtevajo tako mednarodne okoliščine kot tudi domače potrebe. "Sposobnost države, da zaščiti svoj prostor in svoje ljudi, je izraz njene neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in odgovornega zagotavljanja varnosti vseh generacij," je izpostavila Pirc Musar. Ob tem se je zahvalila pripadnikom 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, da svoje poslanstvo, ki je eden ključnih izrazov državne suverenosti, opravljajo tiho, predano in brez iskanja posebne pozornosti ali priznanj. Tudi današnji dan odprtih vrat in povezanost z lokalnim okoljem po njenem mnenju dokazujeta, da ostajajo pripadniki brigade del ljudi, njihovega vsakdana in varnosti. Prav zaupanje, podpora in sodelovanje pa so vir notranje moči in temelj vojaškega poslanstva, je strnila predsednica Obiskovalci bodo lahko vojašnico obiskali danes do 17. ure.

Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki FOTO: Bobo