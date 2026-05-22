Predsednica v čestitki Janšo pozvala k sodelovanju, Golob o 'ovčjih besedah'

Kot je predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar zapisala v čestitki, želi bodoči vladni ekipi "zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled, doma in v tujini". Od nove vlade pričakuje, "da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja: varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo; za vse nas". "Nič od tega ni mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države," je dodala na družbenem omrežju.

Golob: Janša največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije

"Pridružujem se mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Vsa vaša dejanja potrjujejo natančno to," pa je že pred glasovanjem o novem mandatarju Janezu Janši v državnem zboru dejal predsednik Gibanja Svoboda in zdaj že nekdanji predsednik vlade Robert Golob. V zapisu je izpostavil tudi domnevne denarne tokove med madžarskim Viktorjem Orbanom in SDS-ovimi "strankarskimi glasili". "Dobiti denar iz Madžarske in to poplačati s tem, da prodam slovensko premoženje ozkemu krogu Viktorja Orbana, ni nekaj, kar bi lahko bila suverenost," je zapisal. Spomnil je tudi na afero Black Cube ter na domnevno vplivanje na volitve v Sloveniji, kar po njegovi oceni "ni suvereno dejanje in nikoli ne bo". "Nobena pripomba me ne bo prepričala v nasprotno - to je bil največji škandal v zgodovini Slovenije. In da, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem," je dejal.

"Ampak zgodovina nas je že trikrat prepričala, da besede tega človeka in njegova dejanja nimajo nobene povezave. Vedno govori četrto, eno in isto, ovčje besede, ampak prava narava se skriva in pokaže, ko dobi oblast. Tudi tokrat ne bo nič drugače," meni Golob, ki opozarja tudi na domnevne pritiske na nevladne organizacije, sindikate in civilno družbo. Spregovoril je tudi o svoji vladi, katere osrednja vrednota po njegovi oceni je bila solidarnost. Slednje je, kot pravi, mogoče videti v odzivih ljudi ob največjih krizah zadnjih let – od požara na Krasu do katastrofalnih poplav. Dejal je, da so prav te izkušnje pokazale, kako pomembno je vlaganje države v opremo, infrastrukturo in preventivo. "Če ne bomo poskrbeli za opremo, ne moremo od ljudi zahtevati nemogočega," je poudaril. Ob tem je opozoril na obrambo javnega zdravstva in šolstva ter na plačno reformo za učitelje in vzgojitelje. Meni, da bi bil "vsakršen poskus razgradnje javnega šolstva sabotaža naše prihodnosti". "Ko bo zdravstvo postalo biznis, bo postalo nedostopno za vse tiste, ki si ga ne bodo mogli privoščiti," pa je dejal o zdravstvu in opozoril, da mora država najprej okrepiti javni sistem, šele nato lahko govori o konkurenci med javnim in zasebnim. V bran je stopil tudi pokojninski reformi in ukrepom svoje vlade na področju gospodarstva. Prepričan je, da je bila rast slovenskega gospodarstva posledica vlaganj v znanje, razvoj in zaposlene. Kot je dejal, je vlada sredstva za znanost in razvoj povečala s 300 na 700 milijonov evrov, obenem pa izpostavil božičnice in zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. "Največje bogastvo vsakega podjetja so zaposleni," je poudaril ter bil ob tem kritičen do napovedanih ukrepov nove koalicije, za katere meni, da bi lahko oslabili pokojninsko blagajno in socialno državo.

Sajovic o 'koaliciji črne kocke'

Tudi sicer so v opozicijskih Svobodi, SD, Levici in Vesni po izvolitvi Janše kritični do njegove bodoče vlade, ki jo mora novi mandatar še sestaviti. Ocenjujejo, da bo ta v četrti različici še bolj zaostrena. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, ki je izjavo za medije podal še pred koncem glasovanja, je dejal, da postaja predsednik vlade "človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko, s pomočjo koalicije črne kocke".

Kot je zatrdil, "politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade, niti višjih boljših plač v srednjem razredu, dobrih pokojnin in zagotovljene varne starosti". Sajovic se je dotaknil tudi izjave Janše, ki je dejal, da ne gre za manjšinsko vlado. To po njegovih besedah pomeni, da je položaj Resnice v tej vladi "jasen, določen in znan". Na vprašanje, ali pričakuje, da bo ustavno sodišče zaustavilo oblikovanje nove vlade, pa je Sajovic dejal, da je to "samostojen, neodvisen organ".

Mesec si je na glasovanju želel presenečenja

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna ter sokoordinator Levice Luka Mesec pa je še pred začetkom glasovanja na vprašanje, ali na tajnem glasovanju pričakuje presenečenja, odgovoril: "Bi si želel."

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa je v videu na družbenih omrežjih dejala, da je bila Janševa izvolitev pričakovana. "Vemo, kaj pričakujemo lahko od vlade Janeza Janše, saj smo to videli v njegovi prvi, drugi in tretji različici, tokrat pa lahko vidimo to, da bo še bolj zaostreno," je dejala. Napovedala je, da bodo 1. junija začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov za zakonodajni referendum proti interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. "Zgraditi moramo močno mrežo vseh, ki verjamemo v odprto, demokratično in vključujočo družbo," je še dodala.

Han napoveduje trdno opozicijo

V SD odločno zanikajo, da bi kdo od njih na tajnem glasovanju prispeval 51. glas podpore k Janševi mandatarski kandidaturi, je za STA dejal predsednik SD Matjaž Han. Za to imajo po njegovih besedah v stranki "takšna in drugačna" zagotovila in vedo, kako so glasovali.

Da se zna pojaviti dodaten glas podpore, je sicer predvideval, za razliko od drugih pa ne bo "kazal s prstom" na druge stranke, saj je to po njegovem mnenju neodgovorno. Je pa ta dodaten glas zanimiv in po njegovem mnenju namenjen "ravno špekulacijam in razdoru v opozicijskih vrstah".

"Zdaj imamo novo koalicijo z vsemi strankami, tudi z Resnico, to je dejstvo," je dejal. Začetek te koalicije je bil po njegovem mnenju "neizmerno slab, zaskrbljujoč in nekorekten", zato ker je pri vseh zakonih, ki so jih vložili, umanjkal socialni dialog. Napoveduje, da bodo trdna opozicija.