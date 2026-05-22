Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Predsednica v čestitki Janšo pozvala k sodelovanju, Golob o 'ovčjih besedah'

Ljubljana, 22. 05. 2026 18.59 pred 1 uro 5 min branja 35

Avtor:
M.P. STA
Vlada Janeza Janše

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob čestitki Janezu Janši novemu mandatarju in bodoči vladni ekipi zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala. Zdaj že nekdanji predsednik vlade Robert Golob pa je na spletu delil svoj govor iz DZ, v katerem je Janšo označil za "največjo grožnjo suverenosti in demokraciji Slovenije".

Kot je predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar zapisala v čestitki, želi bodoči vladni ekipi "zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled, doma in v tujini".

Od nove vlade pričakuje, "da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja: varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo; za vse nas".

"Nič od tega ni mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države," je dodala na družbenem omrežju.

Preberi še Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade

Golob: Janša največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije

"Pridružujem se mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije. Vsa vaša dejanja potrjujejo natančno to," pa je že pred glasovanjem o novem mandatarju Janezu Janši v državnem zboru dejal predsednik Gibanja Svoboda in zdaj že nekdanji predsednik vlade Robert Golob. V zapisu je izpostavil tudi domnevne denarne tokove med madžarskim Viktorjem Orbanom in SDS-ovimi "strankarskimi glasili". "Dobiti denar iz Madžarske in to poplačati s tem, da prodam slovensko premoženje ozkemu krogu Viktorja Orbana, ni nekaj, kar bi lahko bila suverenost," je zapisal.

Spomnil je tudi na afero Black Cube ter na domnevno vplivanje na volitve v Sloveniji, kar po njegovi oceni "ni suvereno dejanje in nikoli ne bo". "Nobena pripomba me ne bo prepričala v nasprotno - to je bil največji škandal v zgodovini Slovenije. In da, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem," je dejal.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

"Ampak zgodovina nas je že trikrat prepričala, da besede tega človeka in njegova dejanja nimajo nobene povezave. Vedno govori četrto, eno in isto, ovčje besede, ampak prava narava se skriva in pokaže, ko dobi oblast. Tudi tokrat ne bo nič drugače," meni Golob, ki opozarja tudi na domnevne pritiske na nevladne organizacije, sindikate in civilno družbo.

Spregovoril je tudi o svoji vladi, katere osrednja vrednota po njegovi oceni je bila solidarnost. Slednje je, kot pravi, mogoče videti v odzivih ljudi ob največjih krizah zadnjih let – od požara na Krasu do katastrofalnih poplav. Dejal je, da so prav te izkušnje pokazale, kako pomembno je vlaganje države v opremo, infrastrukturo in preventivo. "Če ne bomo poskrbeli za opremo, ne moremo od ljudi zahtevati nemogočega," je poudaril.

Ob tem je opozoril na obrambo javnega zdravstva in šolstva ter na plačno reformo za učitelje in vzgojitelje. Meni, da bi bil "vsakršen poskus razgradnje javnega šolstva sabotaža naše prihodnosti". "Ko bo zdravstvo postalo biznis, bo postalo nedostopno za vse tiste, ki si ga ne bodo mogli privoščiti," pa je dejal o zdravstvu in opozoril, da mora država najprej okrepiti javni sistem, šele nato lahko govori o konkurenci med javnim in zasebnim.

V bran je stopil tudi pokojninski reformi in ukrepom svoje vlade na področju gospodarstva. Prepričan je, da je bila rast slovenskega gospodarstva posledica vlaganj v znanje, razvoj in zaposlene. Kot je dejal, je vlada sredstva za znanost in razvoj povečala s 300 na 700 milijonov evrov, obenem pa izpostavil božičnice in zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. "Največje bogastvo vsakega podjetja so zaposleni," je poudaril ter bil ob tem kritičen do napovedanih ukrepov nove koalicije, za katere meni, da bi lahko oslabili pokojninsko blagajno in socialno državo.

Sajovic o 'koaliciji črne kocke'

Tudi sicer so v opozicijskih Svobodi, SD, Levici in Vesni po izvolitvi Janše kritični do njegove bodoče vlade, ki jo mora novi mandatar še sestaviti. Ocenjujejo, da bo ta v četrti različici še bolj zaostrena.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, ki je izjavo za medije podal še pred koncem glasovanja, je dejal, da postaja predsednik vlade "človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko, s pomočjo koalicije črne kocke".

Borut Sajovic
Borut Sajovic
FOTO: Bobo

Kot je zatrdil, "politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade, niti višjih boljših plač v srednjem razredu, dobrih pokojnin in zagotovljene varne starosti".

Sajovic se je dotaknil tudi izjave Janše, ki je dejal, da ne gre za manjšinsko vlado. To po njegovih besedah pomeni, da je položaj Resnice v tej vladi "jasen, določen in znan". Na vprašanje, ali pričakuje, da bo ustavno sodišče zaustavilo oblikovanje nove vlade, pa je Sajovic dejal, da je to "samostojen, neodvisen organ".

Mesec si je na glasovanju želel presenečenja

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna ter sokoordinator Levice Luka Mesec pa je še pred začetkom glasovanja na vprašanje, ali na tajnem glasovanju pričakuje presenečenja, odgovoril: "Bi si želel."

Asta Vrečko
Asta Vrečko
FOTO: Bobo

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa je v videu na družbenih omrežjih dejala, da je bila Janševa izvolitev pričakovana. "Vemo, kaj pričakujemo lahko od vlade Janeza Janše, saj smo to videli v njegovi prvi, drugi in tretji različici, tokrat pa lahko vidimo to, da bo še bolj zaostreno," je dejala. Napovedala je, da bodo 1. junija začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov za zakonodajni referendum proti interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. "Zgraditi moramo močno mrežo vseh, ki verjamemo v odprto, demokratično in vključujočo družbo," je še dodala.

Han napoveduje trdno opozicijo

V SD odločno zanikajo, da bi kdo od njih na tajnem glasovanju prispeval 51. glas podpore k Janševi mandatarski kandidaturi, je za STA dejal predsednik SD Matjaž Han. Za to imajo po njegovih besedah v stranki "takšna in drugačna" zagotovila in vedo, kako so glasovali.

Matjaž Han in Meira Hot
Matjaž Han in Meira Hot
FOTO: Bobo

Da se zna pojaviti dodaten glas podpore, je sicer predvideval, za razliko od drugih pa ne bo "kazal s prstom" na druge stranke, saj je to po njegovem mnenju neodgovorno. Je pa ta dodaten glas zanimiv in po njegovem mnenju namenjen "ravno špekulacijam in razdoru v opozicijskih vrstah".

Preberi še Politična uganka: kdo je oddal 51. glas za Janšo?

"Zdaj imamo novo koalicijo z vsemi strankami, tudi z Resnico, to je dejstvo," je dejal. Začetek te koalicije je bil po njegovem mnenju "neizmerno slab, zaskrbljujoč in nekorekten", zato ker je pri vseh zakonih, ki so jih vložili, umanjkal socialni dialog. Napoveduje, da bodo trdna opozicija.

DZ je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janšo danes izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada. Kandidate za ministre mora v DZ predložiti v 15 dneh. Janša je sicer napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego vlade računa najkasneje v dveh tednih, je še povedal.

Janša je kandidaturo vložil s podpisi poslancev, medtem ko predsednica republike ne v prvem ne v drugem krogu kandidata za mandatarja ni predlagala.

Poglavja:
Na vrh Golob Sajovic Levica Han
janez janša predsednik vlade odzivi nataša pirc musar robert golob

Kakšen 'rok trajanja' volivci napovedujejo četrti Janševa vladi?

16. vlado Republike Slovenije bi lahko dobili v začetku junija

24ur.com Türk v Ljubljani o zagotavljanju sredstev za uresničevanje človekovih pravic
24ur.com Nika Kovač: Če si na takem mestu kot jaz, je treba nagajati vsaki vladi
24ur.com 'Edina prava pot je okrepljeno sodelovanje med vsemi vejami oblasti'
24ur.com 'Če danes v Sloveniji najdemo politike, ki podpirajo Orbana, potem nas to lahko skrbi'
24ur.com 'Ene politike ima dobre Golob, druge Janša. Imel bi nalogo, da med njimi vzpostavim dialog'
24ur.com V Trumpov Odbor za mir vabljen tudi Robert Golob
24ur.com Fajonova: Zagovarjali bomo mir; Logar: Nočemo odgovorov v stilu mis sveta
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
22. 05. 2026 20.57
Slovensko politiko ves čas in najbolj delijo ex komunisti in levičarji z Golobom na čelu ! Golob pa se naj v ogledalo pogleda, da bo spoznal kakšne protidržavne neumnosti govori !
Odgovori
0 0
MasteRbee
22. 05. 2026 20.53
Meni se Golob nikoli ni zdel native levičar. Če so ga tja poslali, da nas odreši levega terorja je svoje delo opravil temeljito.
Odgovori
0 0
Igor Saric
22. 05. 2026 20.52
Golob in podporniki v jok in na drevo 😅👌
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
22. 05. 2026 20.52
Ajde pernati, kar umiri se. Ti in golobnjak ste tisti, ki podpirate sistemsko korupcijo. Litijska, Karigador, pajdaško kadrovanje in zaposlovanje, nezakonit fuš... Zadosti smo videli.
Odgovori
+0
1 1
Betuul
22. 05. 2026 20.46
Iz gornjih slik je razvidno in namigujejo na; da bi možno bili Tiiiisti na slikah ??!
Odgovori
0 0
Kr0ujem
22. 05. 2026 20.41
Ta je pa k naša nimfa.sam ponavlja...nc pametnga
Odgovori
+1
1 0
gogi_
22. 05. 2026 20.35
Plesemo,vlada dela dobro,avsiceva se veseli novega mandata. Nepozabjo,golob oce leta,res vzor druzinskega cloveka.
Odgovori
+5
5 0
MESE?AR
22. 05. 2026 20.45
He , he...
Odgovori
0 0
Castrum
22. 05. 2026 20.32
Samo koliko žlehtnobe je v tem Golobu.
Odgovori
+11
13 2
Betuul
22. 05. 2026 20.47
Za izvoz
Odgovori
-1
0 1
pusi
22. 05. 2026 20.31
Golob je mali nesposoben in zagrenjen clovek
Odgovori
+12
14 2
Luna61
22. 05. 2026 20.27
Ptic nehaj civkat in ja težko je priznati poraz tvojega kova
Odgovori
+5
8 3
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
22. 05. 2026 20.26
Iz 48 glasov na 51! Huh Golobu se bo zmešalo!
Odgovori
+9
11 2
chubba
22. 05. 2026 20.48
Polit komisar Sloboda bo moral za slišati svoje vojake, kdo je špijon med njimi. Oziroma celo trije špijoni.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
22. 05. 2026 20.17
Pokojninska reforma bo marsikomu vzela za dve leti penzij.
Odgovori
-8
2 10
Thor78
22. 05. 2026 20.16
Golob kot nek totalno užaljen otrok, neprecenljivo.
Odgovori
+24
26 2
lakala28
22. 05. 2026 20.33
In koristno za Slovenijo, a ne? Ko kralj korupcije sestavlja vlado.... ja, to rabimo, ja.
Odgovori
-2
1 3
Stojadina-sportiva
22. 05. 2026 20.15
Tako je golob, kar seješ to nekoč požanješ...
Odgovori
+16
17 1
MasteRbee
22. 05. 2026 20.12
Leve stranke volijo samo še upokojenke.
Odgovori
+12
15 3
RUBEŽ
22. 05. 2026 20.21
Ravno obratno. SEKRO SĐS so podprli starejši, ki so bili zavedeni z izjavami zdajšnje koalicije plus sateliti.
Odgovori
-10
3 13
Gutenberg
22. 05. 2026 20.28
SDS so volili mladi.
Odgovori
+3
4 1
Desniprepad
22. 05. 2026 20.52
ja napumpani z lažmi iz socialnih omrežij
Odgovori
0 0
Nikoliveclevo
22. 05. 2026 20.11
Dr. Laznivec je najvecja groznja drzavi in drzavljanom, sama sreca da je odletel.
Odgovori
+15
16 1
Patriot79
22. 05. 2026 20.11
Golobček pa v jok in na drevo 😂😂😂🫣
Odgovori
+14
16 2
JaBas
22. 05. 2026 20.05
Golob je pa neverjeten. O njem bi lahko kak psihiater napisal super analizo. Tip zato, ker ga vržejo iz Genija gre v politiko, napove mas enako in čiščenje Janšistev ter še po 4ih letih na soočenjih goni kako krivico so mu naredili. Ko je izvoljen nov mandatar ne zmore niti toliko politične kulture, da bi človeku čestital ampak zna samo pluvat in kuhat neke večne zamere
Odgovori
+17
19 2
trapo
22. 05. 2026 20.10
Čestital. Osebi ki je k nam pripeljal tuje obveščevalce ki so prirejali posnetke (je že bilo predstavljeno kako so jih manipulirali). Konec koncev bi tudi mi potrebovali tak zakon kot ga sedaj na Madžarskem pripravljajo - mandatar si lahko samo 2x ne pa v nedogled.
Odgovori
-16
3 19
Gutenberg
22. 05. 2026 20.29
99,999% BC ni Janša pripeljal.
Odgovori
+3
3 0
JaBas
22. 05. 2026 20.32
Kje so dokazi?? Kaksne tuje obveščevalce neki, black cube je privat firma, ce ze bi lahko rekel, da je najel privat detektive, da razkrinkajo korupcijo v tej državi. Ki so jo, ampak zdaj vsi tulijo samo o "tujih obveščevalcih". Pa ne mi zdaj z državo Izrael...nekdo, ki ima dejansko najboljšo obveščevalno sluzbo NA SVETU, kjer Mosad prek pagerjev pobije pol vodstva Hamasa, ostale pa dobesedno skozi okno sname z raketo, nekdo, ki mu ni para je sel z redno letalsko linijo v Ljubljano in z avtom na Trstenjakovo, vsem na oceh. Razkrinkala ga je pa...Nika Kovac. Pa ti to resno verjameš???
Odgovori
+3
3 0
Teofil
22. 05. 2026 19.57
Ali je Musar okrcala Goloba da naj se malo brzda z svojimi narcističnimi izpadi
Odgovori
+21
23 2
trapo
22. 05. 2026 20.11
Na žalost izbiramo med narcističnimi in nacističnimi pogledi
Odgovori
-6
3 9
Castrum
22. 05. 2026 19.56
Eh, temi Golobu se že pošteno suka.
Odgovori
+20
22 2
bibaleze
Portal
Nihče ne verjame, da je to njen sin
Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725