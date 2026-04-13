Slovenija

Predsednica: Vsi bomo šteli do 46 in to je to

Ljubljana/Reka, 13. 04. 2026 13.32 pred 27 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Intervju s predsednico Natašo Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo po formalni ustanovitvi poslanskih skupin novega sklica DZ prihodnji teden z njihovimi vodji začela posvete o kandidatu za mandatarja. Komu bo podelila mandatarstvo, še ne ve, pričakuje pa konstruktivne pogovore, je dejala ob robu obiska Hrvaške.

Po konstituiranju DZ, kar je deseti sklic storil minuli petek, namreč stečejo postopki za imenovanje mandatarja in oblikovanje nove vlade. V prvem krogu mandatarja lahko predlaga le predsednica republike, čas za to ima 30 dni po konstituiranju DZ.

Pred tem se glede podpore posvetuje z vodji poslanskih skupin. Posvete o prihodnjem mandatarskem kandidatu načrtuje v prihodnjem tednu, je Nataša Pirc Musar napovedala danes.

Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala. "Pričakujem konstruktivne pogovore. Vsi bomo šteli do 46 in to je to," je dejala.

Na pogovore z vodji poslanskih skupin mora Pirc Musar sicer počakati do formalnega oblikovanja poslanskih skupin.

Parlamentarni poslovnik določa, da morajo poslanci ustanoviti poslanske skupine najpozneje v sedmih dneh po konstituiranju DZ. Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je.

Poslansko skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci, zastopa in predstavlja pa jih vodja poslanske skupine oziroma njegov namestnik. Če šteje poslanska skupina več kot 20 članov, ima vodja poslanske skupine lahko dva namestnika. Status poslanske skupine imata tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Vodja o ustanovitvi poslanske skupine obvesti predsednika DZ in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami ter ga obvesti o imenih svojih namestnikov.

To bodo večinoma storili danes ali v prihodnjih dneh.

O ustanovitvi poslanske skupine pa so DZ denimo že obvestili v Svobodi, vodil jih bo Borut Sajovic, sicer trenutno še minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.

Pred vrati turistična sezona, Jesenice pa gradbišče

Mervar: Zaenkrat ne kaže na ponovitev skoka cen elektrike iz leta 2022

veneti
13. 04. 2026 14.14
ta in golob ena kraljica davčnih utaj drugi koruptni direktor. Oba skupaj nista delala niti 1 dan. slovenski državi nista pripevala 1 eura. pa škoda da nimamo golega otoka več.
?ebula
13. 04. 2026 14.09
Je Musarca pozabila kaj vse je v času volitev počel Jajo? Ne bi mu smela podeliti mandata!
wsharky
13. 04. 2026 14.05
mandat bo na kolenih ponudila našemu predsedniku Janezu
bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026 ni enak za vse
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Ganljiva zgodba iz Delovne akcije: ko dobrota preseže vse ovire
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
