Predsednica: Vsi bomo šteli do 46 in to je to

Po konstituiranju DZ, kar je deseti sklic storil minuli petek, namreč stečejo postopki za imenovanje mandatarja in oblikovanje nove vlade. V prvem krogu mandatarja lahko predlaga le predsednica republike, čas za to ima 30 dni po konstituiranju DZ.

Pred tem se glede podpore posvetuje z vodji poslanskih skupin. Posvete o prihodnjem mandatarskem kandidatu načrtuje v prihodnjem tednu, je Nataša Pirc Musar napovedala danes.

Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala. "Pričakujem konstruktivne pogovore. Vsi bomo šteli do 46 in to je to," je dejala.

Na pogovore z vodji poslanskih skupin mora Pirc Musar sicer počakati do formalnega oblikovanja poslanskih skupin.

Parlamentarni poslovnik določa, da morajo poslanci ustanoviti poslanske skupine najpozneje v sedmih dneh po konstituiranju DZ. Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je.

Poslansko skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci, zastopa in predstavlja pa jih vodja poslanske skupine oziroma njegov namestnik. Če šteje poslanska skupina več kot 20 članov, ima vodja poslanske skupine lahko dva namestnika. Status poslanske skupine imata tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Vodja o ustanovitvi poslanske skupine obvesti predsednika DZ in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami ter ga obvesti o imenih svojih namestnikov.

To bodo večinoma storili danes ali v prihodnjih dneh.

O ustanovitvi poslanske skupine pa so DZ denimo že obvestili v Svobodi, vodil jih bo Borut Sajovic, sicer trenutno še minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle.