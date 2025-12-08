Predsednica z zadržki do izbire veleposlanikov. Kabinet premierja: Poseg je nedopusten

Postopek na vladi poteka pod oznako tajnosti, zato je javni poseg v postopek izbire nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so sporočili iz kabineta Roberta Goloba.

Poudarili so, da je razmejitev med pristojnostjo izbire in pristojnostjo posvetovanja lahko predmet pogovorov in usklajevanj, vsekakor pa ne javnih.

"Tajnost postopkov imenovanja veleposlanikov je ključnega pomena tako za ohranitev integritete kandidatov za veleposlanike v državah, kamor so napoteni, kot tudi za integriteto države, ki jih v tujino pošilja," so sporočili.

Ob tem so zagotovili, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje za imenovanje ter da je zato "javno poseganje za odklonitev kogarkoli od njih neprimerno".