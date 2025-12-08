Svetli način
Predsednica z zadržki do izbire veleposlanikov. Kabinet premierja: Poseg je nedopusten

Ljubljana, 08. 12. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA , M.S.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar ima resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je prejšnji teden v ločenih pogovorih že obvestila zunanjo ministrico Tanjo Fajon in premierja Roberta Goloba. V kabinetu premierja so medtem prepričani, da je javni poseg v postopek izbire veleposlanikov nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso.

Postopek na vladi poteka pod oznako tajnosti, zato je javni poseg v postopek izbire nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so sporočili iz kabineta Roberta Goloba.

Poudarili so, da je razmejitev med pristojnostjo izbire in pristojnostjo posvetovanja lahko predmet pogovorov in usklajevanj, vsekakor pa ne javnih.

"Tajnost postopkov imenovanja veleposlanikov je ključnega pomena tako za ohranitev integritete kandidatov za veleposlanike v državah, kamor so napoteni, kot tudi za integriteto države, ki jih v tujino pošilja," so sporočili.

Ob tem so zagotovili, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje za imenovanje ter da je zato "javno poseganje za odklonitev kogarkoli od njih neprimerno".

Nataša Pirc Musar.
Nataša Pirc Musar. FOTO: AP

Navedli so še, da zakon o zunanjih zadevah v 17.a členu določa, da predlog za postavitev veleposlanika pripravi zunanji minister oziroma ministrica, vlada pa določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s predsednikom oziroma predsednico republike.

Odziv je kabinet podal potem ko je predsednica Nataša Pirc Musar po navedbah njenega urada izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je že obvestila zunanjo ministrico Tanjo Fajon in premierja Goloba. Predsednica pričakuje, da vlada teh imen ne bo uvrstila na naslednjo sejo.

Kot so danes še sporočili z urada predsednice, mora zasedba veleposlaniških mest prvenstveno temeljiti na profesionalnih merilih in integriteti kandidatov ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. "Politične povezave in osebne želje pri izbiri kandidatov ne morejo in ne smejo biti prevladujoči dejavnik," so dodali.

veleposlaniki nataša pirc musar robert golob
Zdravniki ogorčeni nad izjavo o (pre)malo operacijah: 'Le čevlje sodi naj kopitar'

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big dick
08. 12. 2025 21.10
Ne daj se Ines. Kdo je tebe izvolil ubožica debeloritna tajkunka?
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
08. 12. 2025 21.06
+2
A ima tudi ta kupljeno diplomo,po dejanjih že!
ODGOVORI
2 0
konc
08. 12. 2025 21.10
FDV izobrazba je še slabša od kupljene diplome.
ODGOVORI
0 0
konc
08. 12. 2025 21.05
+3
Se vidi, da se bližajo volitve! Ladjica se potaplja pod lastno težo pokvarjenosti, korupcije, požrtnosti in nesposobnosti. Še malo.
ODGOVORI
3 0
zajfa
08. 12. 2025 21.04
+1
Naj se raje ukvarja z zdravniki ima se može se, ki veselo vozijo svoje paciente v privat kancelarije na operacije. Ta možakar iz NM je samo vrh ledene gore. Čakamo eno mega racijo in pregled dokumentacije v vseh ZDR domovih, naključno, stran od računalnikov, zapečatiti, odpeljat. Če so lahko Magajno tako čez noč sf... ali, lahko tudi tukaj naredijo red. Pri tem se pa predsednica ni oglasila, ker so zdravniki del njenega miljeja.
ODGOVORI
1 0
zajfa
08. 12. 2025 21.00
+2
To ni nič drugega kot neko nagajanje oziroma vračanje njenega obraza po fiasku z Romi, kjer je natvezila 101 pravljico za laku noć. Nima se kaj vmešavat, če niso imeli jajc, ko so Pahorju ukazali, da mora gospa brez diplomatskih izkušenj Marta Kos biti veleposlanica v Nemčiji, ko so gledali stran, ko so Rupla odstranili kot veleposlanika, so lahko tudi zdaj tiho. Da sploh ne omenjamo, da rušijo kao svojega, to je Goloba, še en razlog več, da se ga voli in da tip ponovno zmaga. Očitno je trn v peti možu od predsednice, ker ne more več tako mutit kot so bili vajeni pred nastopom Svobode. E pa, bilo je vreme. Ne moreš jahati na poceni delovni sili 34 let z minimalnimi inovacijami, enkrat je laži konec. Naj bo raje vesel, da je Golob pristal v razrahljanje pogojev za uvoz vsega kar leze, kar se že pozna. V parih mesecih je pol Bosne odšlo v SLO.
ODGOVORI
2 0
Houdre
08. 12. 2025 20.59
+3
Prisklednica
ODGOVORI
3 0
gasilec78
08. 12. 2025 20.55
+8
4 mesece še, potem pa na smetišče skupaj z pernatim.
ODGOVORI
8 0
zajfa
08. 12. 2025 20.57
-1
Sanjaj dalje. Holob najjači PV vseh časov, dregnil je v elito in ima se može se nategunske kvazi podjetnike, ki delajo preboj na minimalcih. Dovolj je!!!
ODGOVORI
4 5
razumi če lahko
08. 12. 2025 21.00
+5
Ja res je dregnil v elito in jim dvignil plače pošteno tisti z nizkimi plačami pa 30 eur zraven !
ODGOVORI
5 0
zajfa
08. 12. 2025 21.02
+1
Ja to je maslo Mesca, ki ni uskladil minimalca kot bi ga moral, ker se je usral. Je že dobil kak telefonski klic in nagradico, če se pokori.
ODGOVORI
1 0
razumi če lahko
08. 12. 2025 21.06
No torej ni dregnil nič tudi sebi je zvišal plačo tako , da te je obril na suho !
ODGOVORI
0 0
StayALive
08. 12. 2025 20.53
+2
Telabajsa nehaj z plebs latovščino, KOt ambulant chaserka nisi bila kaj prida, kot političarka se pa kažeš kot en obskuren zombi. DO bridkega konca !
ODGOVORI
2 0
StayALive
08. 12. 2025 20.54
+3
Upam da nam bo dano kmalu da tega skota na predsedniški funkciji ne bomo videvali več !
ODGOVORI
3 0
Agartha enjoyer
08. 12. 2025 20.52
+4
Golob je že na začetku namigoval na nepravilnosti v premoženju Pirc Musarjeve, a dejstvo je, da številna vprašanja o njenem zaslužku, preteklih poslih in vplivnih povezavah ostajajo nepojasnjena. Namesto da se razpravlja o postopku imenovanja veleposlanikov, bi bilo bolj smiselno, da predsednica sama ponudi jasne in pregledne odgovore, da razblini dvome, ki jih je del politike izpostavil že ob njenem prihodu na funkcijo!
ODGOVORI
4 0
Teleport
08. 12. 2025 20.56
+5
Golob pa o računih v romuniji
ODGOVORI
5 0
Samo navijač
08. 12. 2025 20.52
+5
Veleposlaniki bodo prvi kjer jih UI zamenja . Ti bo ogromen prihranek za državo.
ODGOVORI
5 0
razumi če lahko
08. 12. 2025 20.58
+1
Ja vendar se to ne bo zgodilo kam bo potem šel ta nesposobni politični kader jasno je , da je tajnost samo zato , da se začasno skrije kateri nesposobnež dobi sanjsko službo !
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
08. 12. 2025 20.49
+7
če ima prcednica v r slo zakonsko podlago za "veto" naj ga izkoristi.....taubijevi so svojo žlahto že itak povsod namontirali...in ti znajo biti coklja,ki ne bo v dobrobit narodu r slo..
ODGOVORI
7 0
Bozjidar
08. 12. 2025 20.47
-2
Ocitno jo Jansa drzi za jajca,prav tako kot pahorja😢
ODGOVORI
3 5
Teleport
08. 12. 2025 20.45
+4
Iz kabineta, kjer je glavna vplivnica, prijateljica od tine
ODGOVORI
6 2
Bozji
08. 12. 2025 20.42
+3
Mi pa imamo ikone, ni zaman rek; “Kjer je b- a- b- a gospodar jw volk mesar!”
ODGOVORI
3 0
Drr Insajder
08. 12. 2025 20.42
+10
Vse bo drugače, je grulil Golob pred volitvami! In res je! Ni razočaral! Tko je kot smo pričakovali! Korupcija, klientelizem, nestrokovnost, nekompetentnost, plenjenje,… da ne naštevam naprej. Očitno je ugotovil, da se z marcem naslednje leto poslavlja in mora še par ljudem vrnit usluge.
ODGOVORI
11 1
PoldeVeliki
08. 12. 2025 20.42
+8
Golobizem propada.
ODGOVORI
9 1
SEHE
08. 12. 2025 20.39
+5
Ali pri taki politiki razhajanja in nasprotovanja Slovenija sploh lahko funkcionira. Imam občutek, da ego in osebni interesi prevladujejo in da v tem kontekstu politika manipulira z interesom države, družbe in ljudi. Na vidiku nobenega optimizma!
ODGOVORI
5 0
portorico 1
08. 12. 2025 20.37
+2
Kaj predsednika Rdečega križa tudi ona postavlja.
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
08. 12. 2025 20.36
+7
Vse niti vodi stric iz ozdaja.Aleš Museratti alias ruska daća ahaha.
ODGOVORI
7 0
Minifa
08. 12. 2025 20.36
+10
Slovenci jo imenujejo ( GNUSARCA ) pa vam je všeč ali ne. Večini se želodec obrača, ko vidijo..
ODGOVORI
10 0
