Predsednica za nova ustavna sodnika predlaga Nino Betetto in Primoža Gorkiča

Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je predsednico države Natašo Pirc Musar aprila letos obvestil, da se 30. oktobra izteče mandat ustavni sodnici Špelci Mežnar, 19. novembra pa še Marku Šorliju.

Na javni poziv predsednice za zbiranje predlogov možnih kandidatov se je v roku prijavilo 12 kandidatov. Pirc Musarjeva se je odločila, da za prosti mesti na ustavnem sodišču predlaga Nino Betetto in Primoža Gorkiča.

Njen predlog bo v nadaljevanju obravnaval državni zbor, kandidata pa za izvolitev potrebujeta 46 glasov poslank in poslancev. Kot so zapisali v uradu predsednice, je glede na opravljena posvetovanja z vodji poslanskih skupin v DZ, nepovezanimi poslanci in predstavnikoma narodnih skupnosti, je mogoče pričakovati, da bosta kandidata prejela zadostno podporo.

"Ustavno sodišče je varuh naše ustave in pravne države. Zato morajo biti ustavni sodniki neodvisni, strokovni in zavezani k najvišjim standardom pravne presoje, osebne integritete in etike. Verjamem, da predlagana kandidata s svojim znanjem, izkušnjami in integriteto izpolnjujeta ta merila in bosta poslanstvo sodnikov na ustavnem sodišču opravljala odgovorno," so besede predsednice povzeli v njenem uradu.