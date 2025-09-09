Svetli način
Slovenija

Predsednica za nova ustavna sodnika predlaga Nino Betetto in Primoža Gorkiča

Ljubljana, 09. 09. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Predsednica države Nataša Pirc Musar je v državni zbor poslala predlog za imenovanje dveh novih ustavnih sodnikov. Kandidata sta Nina Betetto in Primož Gorkič. Dvema ustavnima sodnikoma, Špelci Mežnar in Marku Šorliju, se mandat izteče oktobra oz. novembra.

Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je predsednico države Natašo Pirc Musar aprila letos obvestil, da se 30. oktobra izteče mandat ustavni sodnici Špelci Mežnar, 19. novembra pa še Marku Šorliju

Na javni poziv predsednice za zbiranje predlogov možnih kandidatov se je v roku prijavilo 12 kandidatov. Pirc Musarjeva se je odločila, da za prosti mesti na ustavnem sodišču predlaga Nino Betetto in Primoža Gorkiča

Njen predlog bo v nadaljevanju obravnaval državni zbor, kandidata pa za izvolitev potrebujeta 46 glasov poslank in poslancev. Kot so zapisali v uradu predsednice, je glede na opravljena posvetovanja z vodji poslanskih skupin v DZ, nepovezanimi poslanci in predstavnikoma narodnih skupnosti, je mogoče pričakovati, da bosta kandidata prejela zadostno podporo. 

"Ustavno sodišče je varuh naše ustave in pravne države. Zato morajo biti ustavni sodniki neodvisni, strokovni in zavezani k najvišjim standardom pravne presoje, osebne integritete in etike. Verjamem, da predlagana kandidata s svojim znanjem, izkušnjami in integriteto izpolnjujeta ta merila in bosta poslanstvo sodnikov na ustavnem sodišču opravljala odgovorno," so besede predsednice povzeli v njenem uradu. 

Ustavno sodišče.
Ustavno sodišče. FOTO: Miro Majcen

Kot so dodali, je Pirc Musarjeva pri izbiri upoštevala pravna področja, ki jih odhajajoča sodnika pokrivata (civilno pravo in kazensko pravo), in razmerje med številom sodnic in sodnikov na sodišču. 

Pirc Musarjeva je danes opravila tudi posvet z vodjo poslanske skupine Svoboda, Natašo Avšič Bogovič, glede imenovanja novega guvernerja Banke Slovenije. Dogovorili sta se, da v roku enega tedna predlagajo najmanj dve novi imeni. 

Predsednica je sicer za mesto guvernerja predlagala že šest imen, noben kandidat pa do zdaj še ni prejel zadostne podpore. 

Lolo Ruru
10. 09. 2025 11.18
To je pomembnejše, kot si mislite. V Angliji in Franciji sploh ne morejo glasovati o zakonih, ki bi poslali kriminalce v zapor, ker ima levica izvoljene sodnike. Tukaj počnejo enako. Srečno pri vaših prihodnjih poskusih aretacije kriminalca in njegove deportacije. No, Slovenija je glasovala za to, zato ste dobili, kar ste želeli.
ODGOVORI
0 0
Julijann
10. 09. 2025 08.11
Pa si bodo levi politiki spet rezervirali svojo pravico za nadaljnih 9 let.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
09. 09. 2025 17.32
+1
Eni in isti kevi
ODGOVORI
1 0
Pacient2
09. 09. 2025 17.32
+1
Levi
ODGOVORI
1 0
Pikopiko
09. 09. 2025 17.17
+2
Spet dva skrajna levičarja.
ODGOVORI
2 0
