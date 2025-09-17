Svetli način
Slovenija

Predsednica za novega varuha predstavila Marka Starmana

Ljubljana, 17. 09. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Komentarji
5

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poslanskim skupinam posredovala novega potencialnega kandidata za varuha človekovih pravic. To je direktor Krajinskega parka Strunjan Marko Starman, so potrdili v predsedničinem uradu. Za izvolitev varuha je potrebnih 60 glasov, ob podpori koalicije je tako potrebna še podpora vsaj dela opozicije.

V uradu so sicer minuli teden potrdili, da predsednica republike razmišlja o ponovitvi razpisa, a se je, kot kaže, še pred tem odločila poskusiti z novim kandidatom. Po pridobitvi soglasja potencialnega kandidata je tako Nataša Pirc Musar v obtok poslanskim skupinam poslala novo ime.

Marko Starman je magister pravnih znanosti in nekdanji večkratni državni sekretar na ministrstvu za pravosodje, ministrstvu za okolje in prostor, zaposlen je bil tudi v službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Trenutno je direktor Krajinskega parka Strunjan. Od leta 2009 pa je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Marko Starman
Marko Starman FOTO: POP TV

To sicer ni prvi kandidat, za katerega predsednica republike poskuša pridobiti zadostno podporo 60 poslanskih glasov, potrebnih za izvolitev novega varuha človekovih pravic.

Javni poziv predsednice k predlaganju kandidatur za varuha se je namreč iztekel sredi oktobra lani. Prispelo je 14 predlogov možnih kandidatov, med tistimi, ki jih je predsednica uvrstila v ožji krog, pa so bili direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Med navedenimi je bila predsedničina favoritka Bervar Sternad, za katero pa Pirc Musar ni uspelo pridobiti zadostne podpore. Ker je kljub "izjemnim naporom, vloženim v iskanje dvotretjinske podpore, ki bi zadostovala za čimprejšnje imenovanje novega varuha človekovih pravic" predsednica ugotovila, da noben izmed kandidatov med poslanci ne uživa zadostne podpore za izvolitev, se je Pirc Musar zatem marca odločila za iskanje novega kandidata.

Nedolgo zatem je Pirc Musar poslanskim skupinam sporočila, da bi za varuhinjo predlagala Dijano Možina Zupanc, eno od sedanjih varuhovih namestnic. Predlog za njeno imenovanje je poslala tudi v DZ, a kandidatka ob junijskem glasovanju DZ ni prejela zadostne podpore poslancev.

Prejšnjemu varuhu človekovih pravic Petru Svetini je medtem mandat potekel 23. februarja letos, od tedaj institucijo vodi namestnik varuha Ivan Šelih.

varuh človekovih pravic nataša pirc musar kandidat marko starman
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
17. 09. 2025 15.02
A to sploh rabimo saj nič ne naredijo ti varuhi razen da dobro plačo vlečejo
ODGOVORI
0 0
Julijann
17. 09. 2025 15.02
Nataša naj predlaga enega dobrega, takega, ki ni poznan po tem, da mu je v demokratični družbi kakšna politična stran odveč.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
17. 09. 2025 14.44
+1
še tega zavrnejo pa ji bo zmanjkalo ljudi:-)
ODGOVORI
1 0
Nebodijetreba
17. 09. 2025 14.28
+1
A Svobodine ovadbe Mahniča pa več ne moremo komentirati? Zanimivo ...
ODGOVORI
1 0
Nebodijetreba
17. 09. 2025 14.26
Bo vnovičen trud zaman?
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
