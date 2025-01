Predsednica zaključila prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pogovore ocenjuje kot pozitivne in je hvaležna sogovornikom za spoštljiv in korekten odnos. Prizadeva si, da bi čim hitreje našla primerna kandidata za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic, so sporočili iz njenega urada.

Po prvem krogu posvetovanj se je izkazala potreba po nadaljnjem usklajevanju in dodatnih pogovorih o možnih kandidatih, zato predsednica republike načrtuje nove kroge pogovorov.

Njena želja je najti primerna kandidata, ki bosta zahtevna in ugledna položaja opravljala strokovno in neodvisno ter bosta imela potrebno podporo poslank in poslancev v Državnem zboru, so še dodali.